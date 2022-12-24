Путин получает только положительную информацию о ходе войны в Украине, - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, ссылаясь на инсайдерскую информацию, Путин каждое утро получает письменный отчет о специальной операции в Украине. Тем не менее, информация в этом документе тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи российских военных и уменьшить или вообще замолчать их неудачи.

"Понимающие люди сообщили, что обновления попадают на стол Путина обычно через несколько дней, поэтому они часто неактуальны. Военные командиры подчиняются ФСБ, преемнику КГБ, которая редактирует отчеты для экспертов в Совбезе, а те передают их секретарю Совета Николаю Патрушеву, главному" ястреба", который помог убедить Путина напасть на Украину. Именно он и передает отчеты Путину", - рассказывает WSJ.

Кроме того, со ссылкой на инсайдерскую информацию издание подчеркивает, что Путин долго отказывался от пользования интернетом, опасаясь цифровой слежки. Итак, источники комментируют, что это делает Путина еще более зависимым от брифинговых документов, составленных идеологически ориентированными советниками.

Однако представитель президента Дмитрий Песков опровергает WSJ эти факты.

"Президент так же как и раньше имеет несколько каналов получения информации. Любые заявления о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности", - приводит издание слова спикера президента РФ.

Однако, по сообщениям знающих людей, российские официальные лица, проправительственные журналисты и аналитики на протяжении нескольких месяцев пытались лично донести до президента России информацию о провале его спецоперации. Они считают, что Путину не хватает четкой картины военного конфликта, что он не понимает реального состояния событий как внутри страны, так и за ее пределами.

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