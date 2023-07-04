Западная пресса, рассказывая о тайной поездке директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, чуть не превратила его в курьера: мол, пролетел половину земного шара, чтобы подтвердить обязательство США делиться разведданными с Украиной (разве для этого нельзя было отправить SMS Буданову?) . Кроме того, "почему-то" никто не заметил, что неделю-полторы до этого Бернс так же инкогнито посетил Китай. Будете смеяться, как сообщает Reuters, с подобной целью: "директор ЦРУ отметил важность поддержки открытых линий связи в разведывательных каналах".

Что мы пропустили: западные спецслужбы с вероятностью 50% считают, что верховный бункерный орков "политически не переживет" следующие три месяца.

Путин ведет себя хило, и не оказывает должного влияния на властные элиты, затаившиеся за российской секретной службой ФСБ. Эта т.н. элита, то есть кремлевские подельники будут пытаться заменить своего слабого вождя более сильным лицом.

Организатор переворота — совсем не Пригожин, он лишь инструмент тех, кто решил устроить восстание подельников против хозяина. Восстание не завершено, мы находимся внутри борьбы за власть в РФ.

Путин может спровоцировать критическое событие, чтобы показать миру свою силу. Здесь следует расшифровать, что ядерку, в том числе и Запорожскую АЭС, фюрер использует скорее для угроз, а реально прибегнет к менее токсичным для него диверсиям, вроде взрыва на Каховской ГЭС. За ядерные "проделки" Кремлю сразу прилетит от США, а вот диверсия на ГЭС сошла с рук. А на юге Украины много техногенных объектов, различных химических предприятий и т.д.

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Китайско-украинские визиты Бернса, похоже, стали важным этапом подготовки к переменам в Московии.

Сегодня уже очевидно, что разведка США заранее знала о мятежных планах "вагнеров". Более того, некоторые факты дают основания утверждать, что Пекин (который близко дружит с куратором ФСБ Патрушевым) непосредственно приложился к подготовке пригожинского переворота. В ближайшем будущем часть наемников вернется в Африку и будет работать уже под крышей китайских спецслужб, которые вытесняют россиян с этого континента.

Чтобы ставка "50 на 50" относительно будущего Путина сыграла правильно, какие-то щепетильные задачи есть у Патрушева и других кремлевских старцев. Логично предположить, что речь идет о переформатировании военных планов Московии: Москве нужно избежать последующих техногенных катастроф на территории Украины, поскольку это превратит в недоговороспособную и патрушевскую команду. Кроме того, следует изменить формат войны: вместо "безлимитной во времени "СВО" до последнего россиянина кремль должен проартикулировать готовность искать выход из патовой ситуации. То есть первой задачей ФСБ является решение "казуса Путина".

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Косвенно эту гипотезу подтверждают и источники из тайного визита в Украину директора ЦРУ: Бернс говорил с украинскими чиновниками именно о предстоящих переговорах Украины с РФ, но уже с позиций силы: речь шла о прекращении огня и освобождении оккупированных территорий уже до конца года.

Это пока контуры плана, но он выглядит реальным, возможно, даже более чем на 50%. Ведь теперь путинская челядь не только желает перемен, но теперь понимает: они возможны.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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