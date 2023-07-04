Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Путин политически не протянет и трех месяцев
OPINION

Путин политически не протянет и трех месяцев

Орест Сохар
4 июля, 2023 вторник
08:01
Мнение

Западные спецслужбы прочат политическую кончину Путина. Казалось бы, к чему здесь тайный визит главы ЦРУ в Украину

Западная пресса, рассказывая о тайной поездке директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, чуть не превратила его в курьера: мол, пролетел половину земного шара, чтобы подтвердить обязательство США делиться разведданными с Украиной (разве для этого нельзя было отправить SMS Буданову?) . Кроме того, "почему-то" никто не заметил, что неделю-полторы до этого Бернс так же инкогнито посетил Китай. Будете смеяться, как сообщает Reuters, с подобной целью: "директор ЦРУ отметил важность поддержки открытых линий связи в разведывательных каналах".

Что мы пропустили: западные спецслужбы с вероятностью 50% считают, что верховный бункерный орков "политически не переживет" следующие три месяца.

Путин ведет себя хило, и не оказывает должного влияния на властные элиты, затаившиеся за российской секретной службой ФСБ. Эта т.н. элита, то есть кремлевские подельники будут пытаться заменить своего слабого вождя более сильным лицом.

Организатор переворота — совсем не Пригожин, он лишь инструмент тех, кто решил устроить восстание подельников против хозяина. Восстание не завершено, мы находимся внутри борьбы за власть в РФ.

Путин может спровоцировать критическое событие, чтобы показать миру свою силу. Здесь следует расшифровать, что ядерку, в том числе и Запорожскую АЭС, фюрер использует скорее для угроз, а реально прибегнет к менее токсичным для него диверсиям, вроде взрыва на Каховской ГЭС. За ядерные "проделки" Кремлю сразу прилетит от США, а вот диверсия на ГЭС сошла с рук. А на юге Украины много техногенных объектов, различных химических предприятий и т.д.

Читайте также: Почему Запад считает распад России "худшим сценарием"

Китайско-украинские визиты Бернса, похоже, стали важным этапом подготовки к переменам в Московии.

Сегодня уже очевидно, что разведка США заранее знала о мятежных планах "вагнеров". Более того, некоторые факты дают основания утверждать, что Пекин (который близко дружит с куратором ФСБ Патрушевым) непосредственно приложился к подготовке пригожинского переворота. В ближайшем будущем часть наемников вернется в Африку и будет работать уже под крышей китайских спецслужб, которые вытесняют россиян с этого континента.

Чтобы ставка "50 на 50" относительно будущего Путина сыграла правильно, какие-то щепетильные задачи есть у Патрушева и других кремлевских старцев. Логично предположить, что речь идет о переформатировании военных планов Московии: Москве нужно избежать последующих техногенных катастроф на территории Украины, поскольку это превратит в недоговороспособную и патрушевскую команду. Кроме того, следует изменить формат войны: вместо "безлимитной во времени "СВО" до последнего россиянина кремль должен проартикулировать готовность искать выход из патовой ситуации. То есть первой задачей ФСБ является решение "казуса Путина".

Читайте также: В разных реальностях, или Время говорить по-плохому

Косвенно эту гипотезу подтверждают и источники из тайного визита в Украину директора ЦРУ: Бернс говорил с украинскими чиновниками именно о предстоящих переговорах Украины с РФ, но уже с позиций силы: речь шла о прекращении огня и освобождении оккупированных территорий уже до конца года.

Это пока контуры плана, но он выглядит реальным, возможно, даже более чем на 50%. Ведь теперь путинская челядь не только желает перемен, но теперь понимает: они возможны.

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
Война с Россией
США
Николай Патрушев
Победа Украины
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
Читайте также:
ЗАЕС
3 июля, 2023 понедельник
Серьезных последствий я не ожидаю: экс-главный инженер Чернобыльской АЭС о возможном теракте окупантов на ЗАЭС
Каховська ГЕС, підтоплення
3 июля, 2023 понедельник
Последствия разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать эпидемию на то юга Украины
путін та шойгу
3 июля, 2023 понедельник
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа вагнеровцев в России
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 июля
09:17
В Польше задержали подозреваемого, который 1 июля ударил ножом в грудь украинца
09:15
Hubble показал спиральную галактику в созвездии Пегаса после взрыва сверхновой
09:09
Обновлено
Количество погибших из-за атаки вражеских беспилотников по жилому дому в Сумах выросло до трех
08:44
Инфографика
Россия потеряла в Украине 770 солдат, 32 артсистемы и 29 беспилотников за сутки, - Генштаб ВСУ
08:41
Китай ограничит экспорт некоторых материалов для производства микросхем
08:19
Обновлено
В РФ заявили об атаке дронов по территории военного объекта и поселка вблизи аэропорта Внуково под Москвой
07:39
Оккупанты минируют засеянные поля и грунтовые дороги под Мелитополем
07:16
На 4 участках фронта - тяжелые бои, произошло более 40 боевых столкновений в течение суток, - Генштаб
06:40
У жены главы "Киевгорстроя" обнаружили виллу во Франции за €20 млн
06:28
Турция продолжает ветировать заявку Швеции на вступление в НАТО, пока все требования не будут выполнены, - Эрдоган
05:58
Маск и Цукерберг возглавили рейтинг богачей мира, - Bloomberg
05:38
В МИД Китая призвал Японию и Южную Корею к более тесному сотрудничеству и противостоянию США
05:16
В России обеспокоены, что Украина может форсировать Днепр, - ISW
04:48
Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая, - Урсула фон дер Ляен
04:20
В Москве предлагают строительным компаниям менять призывников на подряды от мэрии, - СМИ
03:52
Стимул для ВСУ: Зеленский просит Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО, - CNN
03:24
Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти, чтобы поднять цену, – AP
02:56
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
График сдвигается: украинские пилоты не начали в июне обучение на F-16, - Кулеба
02:28
землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение: толчки почувствовали в столице Азербайджана
02:00
Авиаудары и сотни солдат: Израиль продолжает спецоперацию в Палестине
01:42
Обновлено
В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину: в нем будут работать 20 прокуроров
01:18
Почти 150 км для 1 млн человек: началось строительство водопровода в регионы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, - Кубраков
01:16
В возрасте 100 лет умер Леон Готье – последний из французских коммандос, принимавших участие в высадке в Нормандии
00:50
РФ предупредили о недопустимости ядерного шантажа, теперь она готовит новый план по ЗАЭС, - Кулеба
00:35
Россияне за день 28 раз обстреливали пограничные Сумщины: погибли три человека
00:20
Оркнейские острова Великобритании могут стать частью Норвегии
2023, понедельник
3 июля
23:49
В Литве стартовали международные учения Сил спецопераций
23:30
Обновлено
С послом Грузии проведут жесткий разговор, он поедет домой, - Кулеба
23:10
Мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался в больнице
23:04
Люди из регионов вокруг ЗАЭС при желании могут эвакуироваться уже сейчас, — Верещук
22:24
"Обязанность ЕС – соответствовать выносливости и настойчивости украинцев": Урсула фон дер Ляен об усилении поддержки Киева
21:46
Эксклюзив
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на следующем юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне, - Чалый
21:41
Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро
21:22
Эксклюзив
В случае успешного контрнаступления ВСУ Крым может быть деоккупирован невоенным путем, - эксперт Центра оборонных стратегий Риженко
21:18
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ВСУ имеют частичный успех на южном фланге Бахмута и лишают врага возможности передвигаться по городу. Колонка Сергея Згурца
21:13
Во время утреннего обстрела россияне попали по зданию СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Украина получила транш от Международного валютного фонда – $890 млн
20:59
Силы обороны продвинулись на флангах на Бахмутском направлении, – Сырский
20:33
Латвия
Латвия возобновила ограниченный прием визовых заявлений от граждан РФ
20:00
Обзор
Победные новости 495-го дня войны: морпехи сбили вражеский вертолет из противотанкового комплекса, а в Гааге создали спецофис для расследования преступлений РФ в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV