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Путин похвалил "африканский мирный план" и заверил, что РФ готова искать "пути урегулирования" в Украине

29 июля, 2023 суббота
00:34
Мир

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами заверил, что Москва готова к "продолжению диалога" с Киевом

Об этом сообщает РИА Новости .

"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", - сказал Путин во время встречи с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге, посвященной Украине.

Он отметил, что "украинские власти выдали специальную нормативную базу, которая запрещает переговоры с Россией".

Президент России также отметил, что поддерживает "мирные инициативы" лидеров стран Африки, которые "перекликаются с мирным планом Китая".

"Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины", - отметил Путин.

  • В феврале Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Пекин призвал уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских и военнопленных.
Китай
Владимир Путин
Африка
Война с Россией
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