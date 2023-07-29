Об этом сообщает РИА Новости .

"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", - сказал Путин во время встречи с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге, посвященной Украине.

Он отметил, что "украинские власти выдали специальную нормативную базу, которая запрещает переговоры с Россией".

Президент России также отметил, что поддерживает "мирные инициативы" лидеров стран Африки, которые "перекликаются с мирным планом Китая".

"Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины", - отметил Путин.