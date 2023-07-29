Путин похвалил "африканский мирный план" и заверил, что РФ готова искать "пути урегулирования" в Украине
Российский диктатор Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами заверил, что Москва готова к "продолжению диалога" с Киевом
Об этом сообщает РИА Новости .
"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", - сказал Путин во время встречи с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге, посвященной Украине.
Он отметил, что "украинские власти выдали специальную нормативную базу, которая запрещает переговоры с Россией".
Президент России также отметил, что поддерживает "мирные инициативы" лидеров стран Африки, которые "перекликаются с мирным планом Китая".
"Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины", - отметил Путин.
- В феврале Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Пекин призвал уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских и военнопленных.
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