Об этом говорится в статье The Washington Post.

Саддам Хусейн напал на Иран, утверждая, что нанес превентивный удар – он боялся распространения на Ирак идей исламской революции. Путин рассказывает, что опасался нападения НАТО. Оба лидера сравнивали себя с великими полководцами прошлого. В обоих случаях целые агрессора в этой войне были очень расплывчатыми.

На поле боя все происходило тоже очень похожим образом – первый удар по аэродромам и наступление по широкому фронту, надеясь, что деморализованный противник разбежится, и война закончится через несколько дней. Затем выяснилось, что противник бежать не собирается, а удары по аэродромам не лишили его авиации и не дали полного преимущества в воздухе, после чего деморализация начинается уже в армии агрессора.

Саддам скрывал данные своих потерь и пытался осыпать льготами родственников погибших солдат, а также стремился показать жителям Багдада, что может вести войну так, что они не ощутят себя населением воюющей страны. Также он пытался, как и Путин, самостоятельно руководить армией, не имея никакого военного опыта.

Самый печальный урок ирано-иракской войны в том, что, потеряв сотни тысяч людей убитыми и нанеся ущерб в сотни миллиардов долларов, Саддам Хусейн сохранил власть. С Путиным может быть то же самое.