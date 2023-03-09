Путин похож на Саддама Хусейна, а война в Украине – на нападение Ирака на Иран, - WP
Война в Украине напоминает ирано-иракскую войну 1980-1988 годов, как по причинам и целям, так и по возможным последствиям, а Путин - иракского диктатора Саддама Хусейна
Об этом говорится в статье The Washington Post.
Саддам Хусейн напал на Иран, утверждая, что нанес превентивный удар – он боялся распространения на Ирак идей исламской революции. Путин рассказывает, что опасался нападения НАТО. Оба лидера сравнивали себя с великими полководцами прошлого. В обоих случаях целые агрессора в этой войне были очень расплывчатыми.
На поле боя все происходило тоже очень похожим образом – первый удар по аэродромам и наступление по широкому фронту, надеясь, что деморализованный противник разбежится, и война закончится через несколько дней. Затем выяснилось, что противник бежать не собирается, а удары по аэродромам не лишили его авиации и не дали полного преимущества в воздухе, после чего деморализация начинается уже в армии агрессора.
Саддам скрывал данные своих потерь и пытался осыпать льготами родственников погибших солдат, а также стремился показать жителям Багдада, что может вести войну так, что они не ощутят себя населением воюющей страны. Также он пытался, как и Путин, самостоятельно руководить армией, не имея никакого военного опыта.
Самый печальный урок ирано-иракской войны в том, что, потеряв сотни тысяч людей убитыми и нанеся ущерб в сотни миллиардов долларов, Саддам Хусейн сохранил власть. С Путиным может быть то же самое.
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