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Путин погонит белорусов на украинцев: Кремль будет использовать тактику расширения фронта, - дипломат Бессмертный

2 июля, 2022 суббота
17:49
война с Россией Роман Бессмертный

Дипломат Роман Бессмертный убежден, что Лукашенко – это лицо, прислуживающее Кремлю, поэтому пойдет на что угодно, в том числе готов будет отдать свою территорию. Он последнюю рубашку сдерет с белоруса, служа перед Кремлем, и бросит белоруса на украинца

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"У меня нет сомнения в том, что белорусская армия вступит в войну. Путин погонит белорусов на украинцев. Ситуация складывается сейчас таким образом, что Украина в последние недели получает оружие и наносит сокрушительный удар по армии противника. И в Кремле прекрасно поняли, что они не способны вести серьезные результативные бои после того, когда Украина еще больше получит такой техники. Поэтому они будут использовать тактику расширения фронта. А для Кремля важно, чтобы горели более тысячи километров украинской границы с Беларусью", – отметил дипломат.

Роман Бессмертный отметил, что вопрос остается только в том, когда это наступит, потому что нам нужно готовиться и понимать, что Кремль не интересует сколько и какие жертвы понесет Беларусь.

"В этой ситуации есть несколько шагов, которые нужно быстрее предпринять. Первое - вместе с нынешней белорусской оппозицией, которая рассыпалась по миру, необходимо помочь или помочь в сформировании переходного демократического правительства Беларуси. Или Тихановская возглавит, или Санников, или Зенон Позняк - пусть определяются сами, но это правительство нужно создать и подчинить ему те подразделения ВСУ, которые сформированы из белорусов. армии идти на войну", – объяснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что белорусы не принимают войны против Украины, но они сегодня поставлены в ситуацию, когда их гонят кнутом.

"Мы правильно делаем, когда говорим, что такая угроза есть. Потому что видели, что Лукашенко – это лицо, которое прислуживает Кремлю, поэтому пойдет на что угодно, чтобы и дальше прислуживать, в том числе готов отдать свою территорию. Он последнюю рубашку сдерет с белоруса, служа перед Кремлем, он бросит белоруса на украинца, и поэтому сейчас необходимо, начиная от политических вещей, о которых я уже сказал, и заканчивая оперативно-тактическими и оперативно-разведывательными мероприятиями, сделать все, чтобы минимизировать способность белоруса, гражданина, офицера , солдата идти на войну против украинца. Такие усилия необходимо было делать еще вчера и все эти годы", - подчеркнул дипломат.

Роман Бессмертный выразил обеспокоенность по поводу ситуации, которая сложилась с 24 февраля, когда российские ВРГ действовали на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Ровенской, Волынской областей, то среди них две трети состава были белорусы, то есть они были завербованы через частные российские армии. Так же российские частные армии рекрутируют белорусов для боев на Донбассе и Юге Украины - вот что опасно.

"По-моему, политическая и общественная активность, наша поддержка ближайших соседей позволит не только разрешить ситуацию сохранения в безопасности северной границы Украины, а имеет шанс оторвать Беларусь от Кремля. Поверьте мне, отрыв Беларуси от Кремля – это вещь равная боям на линии фронта, потому что Беларусь – это плацдарм не только войны против Украины, а это плацдарм войны против государств Балтии и Центральной Европы», - подытожил Роман Бессмертный.

  • Ранее випломат Роман Бессмертный выразил мнение , что Лукашенко не контролирует собственное войско
  • 1 июля белорусская журналистка Наталья Радина убеждена , что в случае вступления Беларуси в войну против Украины большинство белорусских военнослужащих будут сдаваться в плен или погибнут
  • Кроме того, политолог Андрей пионтковский считает, что Лукашенко петлял, пропетляет и сейчас: Беларусь – не ресурс для российской армии

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Украина
Россия
Белорусь
Роман Бессмертный
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