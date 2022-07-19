Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные Пентагона.

Российская делегация уже дважды, 8 июня и 6 июля, осматривала в Иране дроны типа Shahed-191 и Shahed-129. Об этом узнал Пентагон благодаря спутниковым снимкам (визит был засекречен). Иран, один из лидеров в мире по производству дронов с высокоточным оружием, начнет обучать российских солдат использовать беспилотники уже в этом месяце.

Иран меняется местами с ослабленной войной РФ в ролях продавца-покупателя оружия и, по мнению аналитиков NYT, может пополнить российские запасы еще и дальнобойными ракетами, которыми Иран ударил два года назад по американской базе в Ираке.

Как сообщает эстонский русскоязычный телеграмм канал "Можем объяснить", Кремль отрицает прямую связь между закупкой дронов и визитом Путина в Тегеран. Он называет главной целью визита — встречи с аятоллой Али Хаменеи и его ставленником, новоизбранным президентом Ебрагимом Раисе. Но на запрос Киева, намерен ли Иран продавать России оружие, отвечает: "Мы можем пообещать, что не будем покупать у России [украинское краденое] зерно".

"У Ирана есть опыт использования дронов в сложных боевых сценариях [Ливан, Ирак, Йемен]. Хотя у России еще остаются какие-то дроны, им нужно еще больше", - говорит Сэмюэл Бендетт, американский специалист по военным дронам.

Украина, благодаря турецким дронам и международным сборам, с начала войны собрала целую армию беспилотников, эффективно действующих даже на территории РФ. Но в последние месяцы Москва научилась глушить сигналы пультов дистанционного управления, а преимущество Киева уменьшается.

США же пока отклоняют призывы вооружить Украину современной американской беспилотной техникой, например, одним из самых "продвинутых" дронов Gray Eagle передавая ей только БПЛА Switchblade и Призрак Феникса, "дроны-камикадзе", живущие до первого запуска.

Сегодня, 19 июля, Путин отправился в Тегеран, где встретится с президентами Ирана и Турции. Из неофициальных источников известно, что лидеры будут обсуждать экспорт зерна, Сирию и Украину.

12 июля Иран после обвинений в поставках РФ беспилотников анонсировал визит Путина. 13 июля Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан возразил, что Тегеран намерен продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине

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