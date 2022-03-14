Путин подвел Пекин: Украину не удалось взять за 2 дня, – политический эксперт Владимир Омелян

"В результате такой кампании россия или Китай должны были б получить Украину в размере 45 млн населения, 600 тыс. метров квадратных территории и многие другие "бонусы". Путин подвел Пекин, те в свою очередь, выдержав паузу в несколько дней, начали выражать свое недовольство", – сказал политический эксперт в эфире Espreso.TV.



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Также Омелян заметил, что сегодня акции китайских компаний упали до уровня 2008 года, по его словам, до уровня крупнейшего кризиса, который Китай пережил в свое время: "Это произошло из-за того, что в прессе появились слухи, что россия обратилась к Китаю за военной и финансовой помощью, а Китай рассмотрит этот вопрос. Рынок отреагировал сразу, потому что россия - страна №1 по токсичности, а любая связь с ними убивает всякую фамилию, всякого политика или всякое государство. Поэтому Китай, увидев, что Россия безнадежно увязла в Украине и шансы на поражение Москвы в разы больше, чем мирное урегулирование, решил отойти от российского партнера и потом купить его по дешевке", – подчеркнул политический эксперт.

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Напомним, США сообщили союзникам о том, что Китай выразил готовность оказать России военную поддержку.

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