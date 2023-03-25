Путин подтвердил, что у Беларуси появится российское ядерное оружие
Самопровозглашенный президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия
Об этом Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-24".
Диктатор РФ сообщил, что 1 июля россияне окончат строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. В частности, он утверждает, что Россия уже передала Белоруссии комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.
По словам Путина, диктатор Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.
"Мы не передаем (Беларуси ядерное оружие, - ред.) Мы просто делаем то же, что США и союзники делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах, у союзников, носители и готовят их экипажи", - заявил он.
- Российский диктатор Владимир Путин также заявил, что поставки вооружений Украине представляют угрозу РФ, одновременно утвердив, что Россия произведет втрое больше боеприпасов и танков, чем будут иметь ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное