Путин подтвердил, что у Беларуси появится российское ядерное оружие

Об этом Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Диктатор РФ сообщил, что 1 июля россияне окончат строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. В частности, он утверждает, что Россия уже передала Белоруссии комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

По словам Путина, диктатор Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

"Мы не передаем (Беларуси ядерное оружие, - ред.) Мы просто делаем то же, что США и союзники делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах, у союзников, носители и готовят их экипажи", - заявил он.