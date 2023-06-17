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Главная Война с Россией Путин подтвердил, что Россия вывозила детей из Украины

Путин подтвердил, что Россия вывозила детей из Украины

17 июня, 2023 суббота
21:44
Война с Россией

Президент России Владимир Путин не скрывает, что они похищают детей из Украины

Об этом российский диктатор Путин заявил в ходе встречи с лидерами африканских стран.

Лидер террористического государства считает, что вывоз украинских детей на территорию РФ происходил "легально".

"По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизнь и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детдомами", - заявил Владимир Путин.

  • В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинского населения, в том числе детей.
  • 8 июня комитет сената США по международным отношениям единогласно поддержал проект резолюции, осуждающей незаконную депортацию украинских детей в Россию, а также называет действия РФ геноцидом против украинского народа.
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