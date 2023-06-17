Путин подтвердил, что Россия вывозила детей из Украины
Президент России Владимир Путин не скрывает, что они похищают детей из Украины
Об этом российский диктатор Путин заявил в ходе встречи с лидерами африканских стран.
Лидер террористического государства считает, что вывоз украинских детей на территорию РФ происходил "легально".
"По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизнь и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детдомами", - заявил Владимир Путин.
- В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинского населения, в том числе детей.
- 8 июня комитет сената США по международным отношениям единогласно поддержал проект резолюции, осуждающей незаконную депортацию украинских детей в Россию, а также называет действия РФ геноцидом против украинского народа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное