Путин подтвердил, что Россия вывозила детей из Украины

Об этом российский диктатор Путин заявил в ходе встречи с лидерами африканских стран.

Лидер террористического государства считает, что вывоз украинских детей на территорию РФ происходил "легально".

"По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизнь и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детдомами", - заявил Владимир Путин.