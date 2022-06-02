Журналистка высказала такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Я убеждена, что Путин подражает советскому диктатору Иосифу Сталину в использовании продовольствия как рычага влияния. Президент России не учитывает человеческие жертвы: ему безразлично, что люди голодают, будь то в северной Африке или Украине. Агрессор готов нажать на этот рычаг, чтоб выиграть войну и достичь каких-то поставленных целей. В то же время мне не нравятся четкие параллели между Путиным и Сталиным, потому что президент страны-агрессора со своей пропагандой является несколько иным. Он еще не прибег к массовым убийствам и арестам, поскольку его пропаганда работает значительно эффективнее, чем когда-то пропаганда Сталина. Но у них есть определенные точки соприкосновения: Путин, вслед за большевиками и Сталиным, также понимает, что продовольствие можно превратить в оружие с целью уничтожения и манипуляции людьми. Вероятно, в начале войны Путин хорошо сознавал, что если ему удастся остановить экспорт украинского зерна, даже прибегнув к его похищению, это ударит по украинской экономике и станет для него важным козырем", - отметила Эпплбом.

Историк выразила поддержку идеи, что международные партнеры Украины должны приобщиться к решению проблемы заблокированных Россией украинских портов.

"Сейчас кажется, что президент России Путин пытается использовать функционирование портов в обмен на отмену санкций. Думаю, что в следующие несколько месяцев речь пойдет именно об этом. Я поддерживаю и надеюсь на поддержку мировых лидеров по созданию гуманитарного коридора в Черном море, которые бы обеспечивали иностранные суда - турецкие, французские, возможно и американские, которые защищали бы Одесский порт и экспорт зерна в целом. Есть опасения по этому поводу, ведь российские войска могут прибегнуть к обстрелам грузов. Поскольку кризис только набирает обороты, надеюсь, что такой вариант развития событий серьезно примут во внимание. Я и другие влиятельные лица поддерживаем такое решение. Министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс недавно письменно выразил свою поддержку. Надеюсь, что совсем скоро это станет реальностью", - отметила Энн Эпплбом.

Reuters сообщает, что Турция ведет конфиденциальные переговоры как с РФ, так и с Украиной, чтобы открыть коридор для зерна через Босфор.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что единственный формат разблокировки украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.

31 мая стало известно, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разблокирует судоходство в Черном море, если Украина разминирует прибрежные воды. В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинское государство продолжает работать совместно с ООН для разблокирования работы портов и возобновления экспорта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb