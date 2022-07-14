Путин подписал закон, заставляющий российский бизнес работать на армию

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокремлевские РИА Новости.

Кроме того, документ разрешает временное размораживание мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва, а также сверхурочную работу в отдельных организациях.



Таким образом, это может привести к переработкам, работе в ночное время, выходным и праздничным дням, а также к ограничениям отпускных.