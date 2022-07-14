Путин подписал закон, заставляющий российский бизнес работать на армию
Нововведение предполагает, что во время "операций" армии РФ за границей правительство может прибегать к специальным мерам в сфере экономики
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокремлевские РИА Новости.
Кроме того, документ разрешает временное размораживание мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва, а также сверхурочную работу в отдельных организациях.
Таким образом, это может привести к переработкам, работе в ночное время, выходным и праздничным дням, а также к ограничениям отпускных.
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