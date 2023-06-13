Об этом пишут российские СМИ.

Теперь, согласно поправкам к закону о порядке выезда из РФ, призывники, вызванные на военную или альтернативную гражданскую службу, должны будут сдавать загранпаспорта на хранение. Они должны сделать это в течение пяти дней с момента принятия решения призывной комиссией.

Если россиянин, право которого выезд из страны ограничено, не сдаст без уважительной причины паспорт на хранение, документ признают недействительным.