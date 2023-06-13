Путин подписал закон, согласно которому у призывников будут забирать загранпаспорта
Во вторник, 12 июня, Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывники теперь обязаны отдавать загранпаспорта на хранение в МВД или МФЦ
Об этом пишут российские СМИ.
Теперь, согласно поправкам к закону о порядке выезда из РФ, призывники, вызванные на военную или альтернативную гражданскую службу, должны будут сдавать загранпаспорта на хранение. Они должны сделать это в течение пяти дней с момента принятия решения призывной комиссией.
Если россиянин, право которого выезд из страны ограничено, не сдаст без уважительной причины паспорт на хранение, документ признают недействительным.
- Ранее госдума РФ приняла эти поправки в закон о выезде из РФ. Российские правозащитники считают, что эта поправка не коснется осеннего призыва 2023 года, поскольку она вступит в силу только через 180 дней после официального опубликования.
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