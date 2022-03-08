Путин подписал закон, разрешающий правительству РФ быстро повышать пенсии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий его правительству быстро повышать пенсии
Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Новый закон является частью комплекса антикризисных мер после того, как РФ охватила волна экономических санкций.
Путин наделил правительство правом назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня.
Также правительство РФ получило право в 2022 году определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.
Другая новая инициатива, подписанная Путиным, предоставила частным лицам и малому и среднему бизнесу право запрашивать "кредитные каникулы".
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