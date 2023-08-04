Путин подписал закон об увеличении призывного возраста в РФ
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста в РФ до 30 лет
Об этом сообщает Интерфакс.
По закону возраст призыва на военную службу в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Ранее в РФ забирали в армию военнообязанных в возрасте от 18 до 27 лет.
При прохождении первого чтения в госдуме проект закона предусматривал переход от 18-27 до 21-30 лет. Причем это должно было происходить поэтапно. Однако во втором чтении в документ была внесена поправка, сохранившая нижний предел призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней планки до 30 лет. При этом поэтапность больше не предполагается.
- 24 июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышает предельный возраст пребывания в запасе военных на пять лет.
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