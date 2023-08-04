Об этом сообщает Интерфакс.

По закону возраст призыва на военную службу в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Ранее в РФ забирали в армию военнообязанных в возрасте от 18 до 27 лет.

При прохождении первого чтения в госдуме проект закона предусматривал переход от 18-27 до 21-30 лет. Причем это должно было происходить поэтапно. Однако во втором чтении в документ была внесена поправка, сохранившая нижний предел призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней планки до 30 лет. При этом поэтапность больше не предполагается.