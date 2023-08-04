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Путин подписал закон об увеличении призывного возраста в РФ

4 августа, 2023 пятница
20:30
Война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста в РФ до 30 лет

Об этом сообщает Интерфакс.

По закону возраст призыва на военную службу в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Ранее в РФ забирали в армию военнообязанных в возрасте от 18 до 27 лет.

При прохождении первого чтения в госдуме проект закона предусматривал переход от 18-27 до 21-30 лет. Причем это должно было происходить поэтапно. Однако во втором чтении в документ была внесена поправка, сохранившая нижний предел призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней планки до 30 лет. При этом поэтапность больше не предполагается.


 
Владимир Путин
російська армія
мобилизация
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