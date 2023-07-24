Об этом говорится в соответствующем документе на сайте правовой информации РФ.

Согласно документу, повышение предельного возраста касается граждан, имеющих звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Так, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.

Для старших офицеров, имеющих воинские звания, предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 г., однако до 1 января 2028 г. предусматривается переходный период, в течение которого находящиеся в запасе граждане будут переводиться в отставку поэтапно.