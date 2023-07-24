Путин подписал закон об увеличении предельного возраста военнообязанных
В понедельник, 24 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышает предельный возраст пребывания в запасе военных на пять лет
Об этом говорится в соответствующем документе на сайте правовой информации РФ.
Согласно документу, повышение предельного возраста касается граждан, имеющих звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Так, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.
Для старших офицеров, имеющих воинские звания, предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.
Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 г., однако до 1 января 2028 г. предусматривается переходный период, в течение которого находящиеся в запасе граждане будут переводиться в отставку поэтапно.
- 21 февраля в ГУР МО Украины сообщили , что в России в марте планируют провести очередную волну мобилизации и создают условия для призыва студентов заведений высшего образования.
- По данным главы Федеральной разведывательной службы Германии, Российская Федерация может мобилизовать на войну против Украины еще до миллиона солдат.
- В июне Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики разработали алгоритм для мобилизации местного населения. В частности, объявлено о создании так называемого народного ополчения.
- 4 июля ЦНС заявил , что РФ обещает жителям ТОТ бюджетные места для их детей в российских вузах. Все предыдущие аргументы по привлечению дополнительных сил к войне против Украины исчерпаны.
- 23 июля заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал , что у России есть мобилизационный потенциал, который может применить при необходимости, а также отметил, что большой процент россиян хочет продолжения войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное