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Путин подписал закон об увеличении предельного возраста военнообязанных

24 июля, 2023 понедельник
14:04
Мир

В понедельник, 24 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышает предельный возраст пребывания в запасе военных на пять лет

Об этом говорится в соответствующем документе на сайте правовой информации РФ.

Согласно документу, повышение предельного возраста касается граждан, имеющих звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Так, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.

Для старших офицеров, имеющих воинские звания, предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 г., однако до 1 января 2028 г. предусматривается переходный период, в течение которого находящиеся в запасе граждане будут переводиться в отставку поэтапно.

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Россия
Владимир Путин
мобилизация
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