Об этом пишет "Meduza".

Закон предусматривает создание цифрового реестра военного учета, ведением которого займутся военные комиссариаты. В нем будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе местожительство и местонахождение, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные.

Передавать сведения в реестр обязаны будут МВД, ФНС, суды, медицинские организации, учебные заведения и другие ведомства и организации.

Военнослужащие смогут присылать повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах".

Повестку сочтут полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.

После того, как повестку сочтут врученной, военнообязанному запрещают выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. Уклоняющиеся также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.