Путин подписал закон об электронных повестках и закрыл границы для тех, кто не появился в военкомате
Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, вводит создание реестра военнообязанных и закрывает границы для уклоняющихся
Об этом пишет "Meduza".
Закон предусматривает создание цифрового реестра военного учета, ведением которого займутся военные комиссариаты. В нем будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе местожительство и местонахождение, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные.
Передавать сведения в реестр обязаны будут МВД, ФНС, суды, медицинские организации, учебные заведения и другие ведомства и организации.
Военнослужащие смогут присылать повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах".
Повестку сочтут полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.
После того, как повестку сочтут врученной, военнообязанному запрещают выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. Уклоняющиеся также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.
- Напомним, 11 апреля госдума России приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении. На следующий день его одобрил Совет Федерации страны.
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