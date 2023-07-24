Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ
Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ. Кроме того, лица, изменившие пол, не смогут усыновлять детей и становиться опекунами
Об этом пишет РБК .
Отмечается, что к изменению пола не будут входить медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний.
Закон также предусматривает расторжение брака в случае смены пола одним из супругов.
Сообщается, что ранее в РФ разрешение на трансгендерный переход выдавалось после постановки человеку диагноза "транссексуализм", который в стране считается психическим расстройством. Теперь этот диагноз не подпадает под лечение.
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