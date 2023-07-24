Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ

Об этом пишет РБК .

Отмечается, что к изменению пола не будут входить медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний.

Закон также предусматривает расторжение брака в случае смены пола одним из супругов.

Сообщается, что ранее в РФ разрешение на трансгендерный переход выдавалось после постановки человеку диагноза "транссексуализм", который в стране считается психическим расстройством. Теперь этот диагноз не подпадает под лечение.