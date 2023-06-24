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Путин подписал закон о возможности призывать осужденных на службу

24 июня, 2023 суббота
18:09
Мир

Владимир Путин принял закон, дающий возможность призвать осужденных на службу по контракту, кроме тех, кто совершил тяжкое преступление

Об этом сообщают в российских СМИ.

Отмечается, что ограниченно пригодные и находившиеся под судом тоже могут заключать контракты с вооруженными силами России. Возраст службы по контракту в военное время был повышен до 70 лет.

Госдума и совфед поочередно одобрили этот закон на прошлой неделе.

Кроме этого, российские СМИ сообщают, что Владимир Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осужденных после заключения контракта о службе в вооруженных силах.

  • 12 июня Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывники теперь обязаны отдавать загранпаспорта на хранение в МВД или МФЦ.
Россия
Владимир Путин
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