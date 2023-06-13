Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Глава российского государства подписал федеральный закон "О денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в указе президента РФ.

Как отмечается в документе, закон вступает в силу дня публикации.

В сопроводительных материалах указывается, что Россия считает, что "Украина потеряла статус прибрежного государства" по акваториям в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Путин считает, будто после фейкового референдума и попытки аннексии этих украинских областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать исключительно России.