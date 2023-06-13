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Путин подписал закон о денонсации РФ договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

13 июня, 2023 вторник
16:23
Мир

Владимир Путин утвердил указ, согласно которому Россия выходит из договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Глава российского государства подписал федеральный закон "О денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в указе президента РФ.

Как отмечается в документе, закон вступает в силу дня публикации.

В сопроводительных материалах указывается, что Россия считает, что "Украина потеряла статус прибрежного государства" по акваториям в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Путин считает, будто после фейкового референдума и попытки аннексии этих украинских областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать исключительно России.

  • 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, Верховная Рада Украины денонсировала все договоры с Россией по поводу Азовского моря. Речь идет о договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива, а также о соглашении о создании Черноморской группы Военно-морского сотрудничества. Таким образом, Украина вышла из всех договоров с Россией относительно Азовского моря.
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