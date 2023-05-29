Путин подписал закон, легализующий депортацию украинцев с оккупированных территорий
В России внесли изменения в закон "О военном положении", которые в частности легализуют депортацию жителей временно оккупированных территорий и проведение так называемых выборов
Соответствующий "закон" подписал президент РФ Владимир Путин, передает портал правовой информации.
Так, в "законе" прописали возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".
Также там прописали возможность проведения референдумов и выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления, если решение о них принял центризбирком "по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти".
Согласно "закону", выборы можно будет проводить как на всей территории, где введено военное положение, так и на его части.
Отметим, что с 20 октября 2022 года Россия ввела так называемое военное положение в "ДНР" и "ЛНР", а также во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
- Соответствующие изменения были поданы на рассмотрение госдумы РФ 16 мая.
- Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное