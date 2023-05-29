Соответствующий "закон" подписал президент РФ Владимир Путин, передает портал правовой информации.

Так, в "законе" прописали возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

Также там прописали возможность проведения референдумов и выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления, если решение о них принял центризбирком "по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти".

Согласно "закону", выборы можно будет проводить как на всей территории, где введено военное положение, так и на его части.

Отметим, что с 20 октября 2022 года Россия ввела так называемое военное положение в "ДНР" и "ЛНР", а также во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.