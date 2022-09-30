Путин подписал указы о признании Херсонщины и Запорожской области "независимыми территориями"

Указы обнародовало пропагандистское издание РИА Новости.

Свои захватнические поступки Путин оправдывает "общепризнанными принципами и нормами международного права", закрепленными в уставе ООН.

Указы Путина о признании независимости Херсонской и Запорожской области становятся "действительными" с 29 сентября.

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