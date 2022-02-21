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Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" и пригрозил властям Украины

21 февраля, 2022 понедельник
21:39
война с Россией Путин

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины

Об этом Путин сказал в выступлении после заседания Совбеза РФ по соответствующему вопросу, сообщает Еспресо.TV.

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение", - сказал Путин.

Кроме того, Путин подписал соглашения с главарями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе и взаимопомощи.

Президент РФ попросил Федеральное собрание поддержать признание "Л/ДНР" и ратифицировать соответствующие соглашения.

При этом Путин пригрозил Украине.

"А тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем немедленно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Путин.

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В своей речи перед подписанием документов Путин заявил, что "современная Украина была целиком и полностью создана Россией", Хрущев "подарил Крым Украине", а также произнес ряд других собственных взглядов на события ХХ века.

"Все было именно так, это исторический факт!" - подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин заявил, что советская Украина - это "Украина имени Владимира Ильича Ленина: он ее автор и архитектор". Также Путин заявил, что Ленин "буквально впихнул Донбасс в Украину".

Право советских республик на выход из СССР Путин назвал "миной", а распад СССР - результатом ошибок советского руководства, а не стремления жителей советских республик к независимости от Москвы.

Власть независимой Украины обвинил в иждивенчестве во взаимоотношениях с РФ и в хищении российского газа.

Также Путин заявил, что во время Революции Достоинства посольство США финансировало протесты на Майдане Незалежности в объеме $1 млн в день.

Кроме того, президент РФ назвал газотранспортную систему Украины "пришедшей в упадок", а ее использование - "связанным с рисками", а также добавил, что страна "попала во внешнее управление".

Оккупацию Крыма Путин назвал "свободным выбором жителей полуострова" и обвинил Украину и иностранные спецслужбы в создании в Крыму "террористического подполья".

В очередной раз Путин заявил, что Североатлантический альянс якобы обещал России не расширяться на восток и не сдержал обещание.

Впервые глава РФ рассказал, что в 2000 году спросил президента США Билла Клинтона, "как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО". По словам Путина, реакция Клинтона "была довольно сдержанной".

Украину Путин назвал возможным плацдармом НАТО для нападения на Россию, а вступление Украины в Альянс - таким, что позволит контролировать территорию РФ до Урала.

Ранее 21 февраля за признание "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" высказались все члены Совбеза - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, представитель Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

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Владимир Путин
оккупированные территории
"ЛНР"
"ДНР"
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