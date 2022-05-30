English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Путин подписал указ, предусматривающий ускоренное приобретение российского гражданства для сирот, насильственно вывезенных из Украины в РФ

Путин подписал указ, предусматривающий ускоренное приобретение российского гражданства для сирот, насильственно вывезенных из Украины в РФ

30 мая, 2022 понедельник
20:21
война с Россией

Документ упрощает предоставление российского гражданства детям-сиротам из четырех областей Украины

Об этом идет речь в указе президента России.

Согласно документу, дети-сироты из Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины будут приняты в российское подданство в упрощенном режиме.

Для упрощенного приобретения гражданства РФ, как предусматривает указ, достаточно будет заявления, подписанного руководителями коллаборантских структур типа "ДНР"/"ЛНР" "органов опеки и попечительства".

В указе, кроме детей-сирот и оставшихся без родительской опеки, право на упрощенное получение российского гражданства получают также "недееспособные лица".

  • 12 мая украинский омбудсвумен Людмила Денисова сообщила , что российские военные вывезли на территорию РФ около 2 тыс. украинских детей. Оккупанты похищают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской и Донецкой областей.
  • Руководитель национального центра управления обороной РФ Мизинцев заявил , что из Украины за сутки 10 мая вывезли более тысячи детей

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
дети
Читайте также:
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
31 мая, 2022 вторник
Джошуа согласился на главное требование Усика по бою-реваншу
31 мая, 2022 вторник
Сначала нужно освоить ракеты с дальностью до 70 км, а дальше хлопотать об оружии, поражающем цели до 300 км, - Згурец
Микола Маломуж
30 мая, 2022 понедельник
Смерть Путина – это очередная спецоперация России, - генерал Маломуж
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.2
    Покупка 34.2
    Продажа 35.4
  • EUR
    Покупка 36.22
    Продажа 37.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
1 июня
21:56
В Украину прибудут еще три батареи польских самоходных гаубиц
21:40
Не ставьте крест на Северодонецке. ВСУ провели в городе успешные контратаки, - Гайдай
21:38
В Пентагоне обнародовали детали нового пакета военной помощи
21:17
Кремль тратит $10 млн на доступ к интернет-сайтам, которые сам запретил
21:16
Россия продолжает уничтожать украинцев: 1 июня в Донецкой области убиты 4 мирных жителя
21:09
На границе с Украиной за отказ участвовать в "спецоперации" уволены несколько сотен российских военных, - WSJ
20:59
Польша победила Уэльс в Лиге наций
20:59
биржа
Россия не выплатила проценты по своим гособлигациям, - Bloomberg
20:47
Байден официально подтвердил передачу Украине систем залпового огня
20:45
Вживую
Шотландия – Украина. Онлайн-трансляция студии перед матчем отбора ЧМ-2022
20:39
ВСУ освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов на севере Херсонщины, - глава ОВА Лагута
20:28
На фото жилые дома Северодонецка
Битва за Северодонецк не станет кульминацией битвы за Донбасс, - The Guardian
20:25
Роскомнадзор "заблокировал" два самых популярных в РФ порносайта. В одном из них назвали это "комплиментом"
20:25
Андрей Ярмоленко
Шотландия – Украина: составы команд на матч отбора ЧМ-2022
20:09
Россияне "градами" обстреляли Очаков
19:58
Польша станет инфраструктурным хабом для экспорта зерна из Украины, - Моравецкий
19:41
Раненых украинских военнослужащих переправят в Баварию на лечение, - Zeit
19:34
Венгрия снова блокирует принятие санкций ЕС. Требует исключить из них лидера РПЦ Кирилла
19:34
Египет запретил продажу пшеницы до конца августа 2022 года, - Reuters
19:27
Михаил Подоляк
Продолжение войны: до осени-зимы все будет развиваться очень парадоксально
19:02
На фото последствия обстрела Николаева
В Николаеве раздались взрывы
18:58
Хочется получить путевку на ЧМ не только для себя, но и для всей Украины, - Малиновский
18:53
Враг установил контроль над восточной частью Северодонецка и штурмует Камышеваху, - Генштаб ВСУ
18:51
В "Европейской Солидарности" советуют "глашатаям раскола" честно исследовать причинно-следственные связи российского вторжения и не нарушать принцип единства
18:41
Энтони Блинкен
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
18:40
Эксклюзив
Радиус действия оружия, которое поступает Украине, будет значительно шире: мы будем доставать врага в его логове, - эксперт по безопасности Варченко
18:23
Украинцы смогут посмотреть чемпионский поединок Камбосос - Хейни в категории Ломаченко
18:23
Эксклюзив
Российская пропаганда убедила европейцев, что НАТО и ЕС унижают Россию еще с 1991 года, - дипломат Мингарелли
18:20
В США впервые признали, что совершают "наступательные" кибератаки в поддержку Украины
18:00
Резников после разговора с главой Пентагона Остином анонсировал "новую порцию хороших новостей"
17:59
Шотландия – Украина: матч отбора ЧМ-2022 посетят 50 тыс. фанатов
17:54
Главарь террористической "ДНР" Пушилин ранен, - советник главы МВД Андрусив
17:44
Каждая забранная россиянами детская жизнь – это частичка будущего, которое они крадут у нас с вами, - олимпийская медалистка Саладуха
17:35
Италия увеличила импорт российской нефти, несмотря на эмбарго, - AP
17:16
Эксклюзив
Российские средства дезинформации чрезвычайно эффективны: европейцы думают, что Оранжевую революцию инспирировали США, - дипломат Мингарелли
17:14
В Украине заработала упрощенная процедура усыновления детей. Документы можно подать через Дию
17:01
Дом Санта Клауса в Финляндии станет бомбоубежищем в случае войны, - Reuters
16:52
Александр Дворников
Чиновники США предполагают, что генерал Дворников уже не руководит армией России в Украине, - NYT
16:45
Интервью
Из-за своих действий в Украине Россия представляет угрозу для всей Европы, — посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг
16:45
Поль Погба
МЮ лишился своего самого дорогого футболиста
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV