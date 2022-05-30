Об этом идет речь в указе президента России.

Согласно документу, дети-сироты из Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины будут приняты в российское подданство в упрощенном режиме.

Для упрощенного приобретения гражданства РФ, как предусматривает указ, достаточно будет заявления, подписанного руководителями коллаборантских структур типа "ДНР"/"ЛНР" "органов опеки и попечительства".



В указе, кроме детей-сирот и оставшихся без родительской опеки, право на упрощенное получение российского гражданства получают также "недееспособные лица".

12 мая украинский омбудсвумен Людмила Денисова сообщила , что российские военные вывезли на территорию РФ около 2 тыс. украинских детей. Оккупанты похищают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской и Донецкой областей.

Руководитель национального центра управления обороной РФ Мизинцев заявил , что из Украины за сутки 10 мая вывезли более тысячи детей