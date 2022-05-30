Путин подписал указ, предусматривающий ускоренное приобретение российского гражданства для сирот, насильственно вывезенных из Украины в РФ
Документ упрощает предоставление российского гражданства детям-сиротам из четырех областей Украины
Об этом идет речь в указе президента России.
Согласно документу, дети-сироты из Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины будут приняты в российское подданство в упрощенном режиме.
Для упрощенного приобретения гражданства РФ, как предусматривает указ, достаточно будет заявления, подписанного руководителями коллаборантских структур типа "ДНР"/"ЛНР" "органов опеки и попечительства".
В указе, кроме детей-сирот и оставшихся без родительской опеки, право на упрощенное получение российского гражданства получают также "недееспособные лица".
- 12 мая украинский омбудсвумен Людмила Денисова сообщила , что российские военные вывезли на территорию РФ около 2 тыс. украинских детей. Оккупанты похищают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской и Донецкой областей.
- Руководитель национального центра управления обороной РФ Мизинцев заявил , что из Украины за сутки 10 мая вывезли более тысячи детей
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.4
-
EUR
Покупка 36.22Продажа 37.81
- Актуальное
- Важное