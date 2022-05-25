Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонщины и Запорожья
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей по упрощенной процедуре
Документ обнародован на российском правительственном портале.
Согласно указу, на жителей Херсонщины и Запорожья распространяют процедуру предоставления гражданства РФ, ранее введенную для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
Указ Путина вступает в силу со дня его подписания – 25 мая 2022 года.
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