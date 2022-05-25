Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонщины и Запорожья

Документ обнародован на российском правительственном портале.

Согласно указу, на жителей Херсонщины и Запорожья распространяют процедуру предоставления гражданства РФ, ранее введенную для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Указ Путина вступает в силу со дня его подписания – 25 мая 2022 года.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Луганской области оккупанты заставляют украинцев получать паспорта террористической организации "ЛНР", угрожая репрессиями в случае отказа.

В Мариуполе террористы ДНР выдали свидетельство о рождении украинского ребенка.

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