Путин подписал указ об амнистии вагнеровцев, полгода отвоевавших против Украины, - разведка Британии
Российский диктатор подписал указ об амнистии заключенных, полгода отвоевавших против Украины
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка предполагает, что в ближайшие недели тысячи российских осужденных, воевавших в ПИК Вагнера, вероятно, будут помилованы и уволены. Пик вербовки заключенных пришелся на осень 2022, когда заключенным предлагали смягчить наказание после шести месяцев службы.
Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что группа придерживается своего обещания освободить выживших. Удостоверения, выданные уволенным вагнеровцам, якобы уже заверены указом президента РФ Владимира Путина.
"Поскольку НДС Вагнера теперь, вероятно, запрещено вербовать новых заключенных, этот отток усложнит кадровые проблемы. Кроме того, внезапный приток преступников с недавним и часто травматическим боевым опытом, вероятно, станет серьезным вызовом для российского общества", - пришли к выводу в разведке. Великобритании.
- 13 марта британская разведка заявила, что после запрета вербовать заключенных, ПИК Вагнера начала искать наемников в спортивных центрах и средних школах.
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