Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Отмечается, что согласно документу закон вступает в силу со дня официального опубликования, а решение о возобновлении участия России в Договоре может принять только президент.

Справочно. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Россией. Настоящий договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, баллистических ракет подлодок, тяжелых бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.