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Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях

28 февраля, 2023 вторник
17:30
война с Россией

Во вторник, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Отмечается, что согласно документу закон вступает в силу со дня официального опубликования, а решение о возобновлении участия России в Договоре может принять только президент.

Справочно. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Россией. Настоящий договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, баллистических ракет подлодок, тяжелых бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.

  • 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил , что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Мир
Россия
Владимир Путин
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2023, вторник
28 февраля
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