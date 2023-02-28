Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях
Во вторник, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Отмечается, что согласно документу закон вступает в силу со дня официального опубликования, а решение о возобновлении участия России в Договоре может принять только президент.
Справочно. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Россией. Настоящий договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, баллистических ракет подлодок, тяжелых бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил , что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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