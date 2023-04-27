Указ обнародован на российском государственном портале.

"Жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты или экстремистские преступления", - говорится в документе.

Иностранцами будут считать в том числе жителей временно оккупированных территорий, выехавших в РФ, но не принявших российское гражданство.

Указ "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" определяет, что украинцы на временно оккупированных территориях, решившие сохранить гражданство Украины, могут жить там до 1 июля 2024 года, после чего их могут депортировать.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины в РФ и приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.