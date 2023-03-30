Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию пойдут 147 тыс. россиян

Об этом пишут пропагандистские СМИ,

"Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, согласно которому в ВС РФ с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Будут призывать лиц с 18 до 27 лет. Российские СМИ отмечают, что нынешний призыв больше, относительно предыдущих лет - в прошлом году весной в российскую армию поступило 134,5 тысячи человек, осенью - 120 тысяч.