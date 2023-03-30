Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию пойдут 147 тыс. россиян
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в рамках которого с 1 апреля по 15 июля в армию должно вступить 147 тысяч россиян
Об этом пишут пропагандистские СМИ,
"Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, согласно которому в ВС РФ с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Будут призывать лиц с 18 до 27 лет. Российские СМИ отмечают, что нынешний призыв больше, относительно предыдущих лет - в прошлом году весной в российскую армию поступило 134,5 тысячи человек, осенью - 120 тысяч.
- Украинская разведка сообщила, что в России идет скрытая мобилизация, в рамках которой на войну с Украиной вербуют несколько десятков тысяч человек в месяц.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное