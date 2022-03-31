Путин подписал указ о продаже газа за рубли "недружественным странам"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли
Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на российском интернет-портале правовой информации 31 марта.
Согласно документу, расчеты по поставкам газа "недружественным странам" будут производиться за рубли. Новые правила продаж газа начнут действовать 1 апреля.
Согласно документу эти государства должны открыть рублевые счета в Газпромбанке, с которых будет вестись оплата. По словам Путина, если "недружественные страны" не будут платить в рублях, то "действующие контракты будут остановлены".
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями. Франция , Австрия и Болгария также отказались платить за газ в рублях.
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