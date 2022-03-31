Путин подписал указ о продаже газа за рубли "недружественным странам"

Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на российском интернет-портале правовой информации 31 марта.



Согласно документу, расчеты по поставкам газа "недружественным странам" будут производиться за рубли. Новые правила продаж газа начнут действовать 1 апреля.



Согласно документу эти государства должны открыть рублевые счета в Газпромбанке, с которых будет вестись оплата. По словам Путина, если "недружественные страны" не будут платить в рублях, то "действующие контракты будут остановлены".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb