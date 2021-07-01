Путин подписал указ, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив

Об этом сообщают Крим.Реалии .

Под охраной Росгвардии находятся, в том числе акватории Керченского пролива и построенного Россией моста через нее, а также акватории российского энергомоста с Крымом.

Внесены дополнения позволяют проводить окружения этих акваторий при попытке "незаконного пересечения и проникновение" в акваторию.