Путин подписал указ, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии "блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения"
Об этом сообщают Крим.Реалии .
Под охраной Росгвардии находятся, в том числе акватории Керченского пролива и построенного Россией моста через нее, а также акватории российского энергомоста с Крымом.
Внесены дополнения позволяют проводить окружения этих акваторий при попытке "незаконного пересечения и проникновение" в акваторию.
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