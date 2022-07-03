Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ФСБ часто делает провокации. Им нужно показать, что уничтожают мирных жителей России. В России был подписан новый указ президента о подготовке к мобилизации. Мобилизации как технической, имеются в виду заводы, предприятия, и не исключается возможность человеческой мобилизации", - пояснил Денисенко.

Также советник министра МВД добавил, что население РФ не желает идти в армию и воевать.

"Россияне хотят смотреть войну по телевизору, но категорически не хотят воевать. Скрытая мобилизация показывает, что у них нет очередей в военкоматах и нет возможностей набирать много людей. Информационное пространство РФ зачищено на 90%. Кремлю нужно качать ситуацию для того, чтобы люди согласились на мобилизацию. Взрывы в Белгороде могут быть российской провокацией. Путин боится подобных провокаций на территории России. Они не будут взрывать многоэтажные дома, и это не будет делаться в Москве и Санкт-Петербурге. Это делается исключительно в приграничных регионах", - отметил Денисенко.