Об этом пишет Bloomberg .

Американское агентство обращает внимание, что в то время Си Цзиньпин пытается стать государственным деятелем на мировой арене, Владимир Путин ему в этом не помогает.

После того, как лидер Китая помог Саудовской Аравии и Ирану возобновить дипломатические отношения, он обратил свой взгляд на другие геополитические проблемы – войну, которую Владимира Путина развязал против Украины и необходимость перезагрузить китайско-американские связи.

В частности, Си провел три дня в Москве, где провел длительные переговоры с Путиным. В совместном заявлении они заявили, что "все ядерные государства должны воздерживаться от размещения ядерного оружия за границей".

Но буквально через несколько дней российский диктатор взорвал авторитет лидера Китая, объявив о планах отправить тактическое ядерное оружие в соседнюю Беларусь. Это может стать первым случаем, когда Россия разместит ядерное оружие за границей после распада Советского Союза.

Независимо от того, блефует ли Путин со своим арсеналом, это ставит Си в неудобное положение в его усилиях сделать Китай надежным посредником в конфликтах.

Си не поддержал и не резко критиковал Путина по отношению к Украине. Но одно дело он четко заявлял: Россия не должна использовать ядерное оружие в войне" - акцентирует Bloomberg.

Агентство считает, что решение Путина может вызывать сомнения в том, какое влияние на него имеет Си, даже учитывая экономическую зависимость России от Китая и потребность российского президента в дипломатической поддержке.

"Ожидалось, что Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней после визита в Москву, поскольку он не общался с ним после полномасштабного вторжения России. Но общение пока не состоялось. Если это произойдет, Зеленский будет иметь право спросить Си. на самом деле, Путин кого-то слушает", - считает Bloomberg.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина.

В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.

В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции.

27 марта МИД Китая подчеркнул, что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

29 марта президент США Джо Байден сказал , что обеспокоен решением Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.