Об этом пишет Washington Post.

После начала конфликта с российским минобороны, в ведомстве начали планировать информационную войну против Евгения Пригожина.

Министерство обороны, возглавляемое Сергеем Шойгу, не хотело бороться самим с Пригожиным, а планировали "найти союзников с равным статусом для борьбы с ним".

По данным СМИ, Пригожин умолял Путина продолжить набирать наемников в тюрьмах, обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.

В слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самостоятельно решать эти вопросы с минобороны, фактически встав на сторону своих генералов.

Washington Post делает выводы, что Пригожину разрешали ссорить чиновников, поскольку это соответствовало путинской стратегии разделения политической территории и поля битвы в Украине на отдельные соревнующиеся группы, чтобы ни одна из них не стала слишком мощной.

В документе указывалось, что информация получена путём перехвата или прослушки сообщений.