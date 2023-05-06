Путин поддержал Шойгу в противостоянии с Пригожиным, - Washington Post
Минобороны РФ планировало дискредитировать главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина
Об этом пишет Washington Post.
После начала конфликта с российским минобороны, в ведомстве начали планировать информационную войну против Евгения Пригожина.
Министерство обороны, возглавляемое Сергеем Шойгу, не хотело бороться самим с Пригожиным, а планировали "найти союзников с равным статусом для борьбы с ним".
По данным СМИ, Пригожин умолял Путина продолжить набирать наемников в тюрьмах, обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.
В слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самостоятельно решать эти вопросы с минобороны, фактически встав на сторону своих генералов.
Washington Post делает выводы, что Пригожину разрешали ссорить чиновников, поскольку это соответствовало путинской стратегии разделения политической территории и поля битвы в Украине на отдельные соревнующиеся группы, чтобы ни одна из них не стала слишком мощной.
В документе указывалось, что информация получена путём перехвата или прослушки сообщений.
- Глава незаконного формирования ЧВК Вагнера заявил, что его наемники передадут свои позиции в Бахмуте войскам Рамзана Кадырова 10 мая.
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