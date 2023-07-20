На таких темах акцентируют международные издания на утро 20 июля.

Путина не будет в Африке

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Международные издания обратили внимание на проигрыш президента России Владимира Путина в дипломатической войне по поводу его возможного участия в международном саммите в ЮАР. В The Washington Post написали статью о том, что президент России, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест за военные преступления в Украине, не посетит в следующем месяце саммит группы стран БРИКС в Южной Африке "по взаимному согласию", сообщила в среду администрация президента Южной Африки.

Соглашение с Кремлем кладет конец дипломатическим трудностям для Южной Африки: как член МУС, она имела бы обязательство арестовать Путина по прибытии в страну.

Неудобная ситуация, побудившая некоторых официальных лиц в Южной Африке предложить стране выйти из суда, подчеркнула, как война Москвы против Украины помешала международному авторитету Путина.

Ожидалось, что участие в саммите станет ключевым моментом в дипломатическом календаре Путина на 2023 год, частью попыток Кремля представить его как лидера со многими сильными глобальными союзниками, формирующего новый многополярный мировой порядок в противовес Соединенным Штатам. Такие группировки, как БРИКС, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, являются ключевыми для этого видения.

Появление Путина на саммите также унизило бы МУС и подорвало бы его авторитет.

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в заявлении офиса президента ЮАР.

Южная Африка воспринимается на Западе как один из сильнейших друзей России в Африке, но решимость Путина принять участие в саммите поставила Южную Африку в неприемлемое положение, говорят аналитики, поскольку любая неудача по поводу его ареста означала бы нарушение законодательства в стране.

Китай причастен ко вторжению России в Украину

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Глава МІ6 Ричард Мур заявил, что Китай причастен ко вторжению России в Украину, пишет The Guardian. Он обвинил правительство Китая и его лидера Си Цзиньпина в "абсолютной причастности" ко вторжению России в Украину.

Незадолго до того, как Россия вторглась в Украину, Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали "безграничное" партнерство между своими странами. После начала войны правительство Китая пыталось представить себя как нейтрального миротворца, и были признаки недовольства Си Цзиньпина событиями, но на практике Пекин отказался публично осуждать или препятствовать России, а чиновники часто выражали прямую поддержку.

"Когда Путин вторгся в Украину, китайцы явно поддержали россиян, - сказал Мур. - Они полностью поддержали россиян дипломатично, они удержались во время ключевых голосований в ООН, они абсолютно цинично повторили все российские тезисы и обвинили во всем НАТО".

Мур также сказал, что баланс сил между Россией и Китаем изменился в пользу последнего, и это отразилось на престиже Путина в России.

Украине все больше оружия нужно ремонтировать

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В Politico написали аналитическую статью о том, что основные усилия союзников Украины переходят от дарения оружия к его ремонту. После 17 месяцев войны Украина накопила ошеломительный и разнообразный арсенал техники, которую нужно поддерживать.

Сосредоточенность Запада на перестройке украинской военной машины существенно сместилась на ремонт и поддержку этого оружия в осознании того, что война будет длиться месяцы и годы, сказал главный представитель Пентагона по вопросам приобретения.

Еще до того, как Украина начала свое контрнаступление этим летом, союзники все больше волновались, что усилия, направленные на обеспечение работоспособности оборудования, не отвечают потребностям на поле боя.

"Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим пособия (по обучению и ремонту), мы должны сделать гораздо больше вместе, чтобы уделять этому больше внимания странам-партнерам", - сказал один из начальников Пентагона Уильям Лаплант.

Поддержка современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов в рабочем состоянии, чтобы Киев мог продолжать свое контрнаступление, является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, возглавляемой США, Польшей и Великобританией, руководителем которой является Уильям Лаплант.