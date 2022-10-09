Путин побоялся менять и Шойгу, и Герасимова, – советник главы МВД Денисенко
Президент РФ Владимир Путин не смог уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, потому что боится полного захвата власти представителями ФСБ
Об этом в эфире Еспресо заявил советник министра МВД Вадим Денисенко.
"Все ждали, что будет смена руководства Минобороны, как минимум Герасимова. Путин побоялся менять и Шойгу, и Герасимова, потому что это очень близкие ему люди. Он боится усиления ФСБ, потому что понимает, что перевороты совершают военные или спецслужбы", - считает он.
Поэтому, по мнению Денисенко, Путин решил совершить рокировку и сменить руководителя военной операции на территории Украины.
"От Путина ждали, что он снимет верхушку Минобороны. Он этого не захотел сделать, потому что хочет сохранить статус-кво. Он побоялся пойти на какие-либо радикальные вещи относительно силового блока вокруг себя. Он не создает конкуренцию, а пытается не допустить усиления одной из групп. Он боится полного захвата власти представителями ФСБ, тогда бы Путин оказался без противовесов к ним, откуда он сам и вышел. Он прекрасно понимает, на что они способны", - подытожил советник министра.
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