Об этом в эфире Еспресо заявил советник министра МВД Вадим Денисенко.

"Все ждали, что будет смена руководства Минобороны, как минимум Герасимова. Путин побоялся менять и Шойгу, и Герасимова, потому что это очень близкие ему люди. Он боится усиления ФСБ, потому что понимает, что перевороты совершают военные или спецслужбы", - считает он.

Поэтому, по мнению Денисенко, Путин решил совершить рокировку и сменить руководителя военной операции на территории Украины.

"От Путина ждали, что он снимет верхушку Минобороны. Он этого не захотел сделать, потому что хочет сохранить статус-кво. Он побоялся пойти на какие-либо радикальные вещи относительно силового блока вокруг себя. Он не создает конкуренцию, а пытается не допустить усиления одной из групп. Он боится полного захвата власти представителями ФСБ, тогда бы Путин оказался без противовесов к ним, откуда он сам и вышел. Он прекрасно понимает, на что они способны", - подытожил советник министра.