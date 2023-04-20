Путин приехал на временно оккупированную часть Украины и подарил своему генералу Теплинскому икону от царского военного министра Петра Ванновского (1822-1904), и назвал Ванновского одним из лучших министров. А я вспомнил известную цитату о Ванновском: "Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Люди неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, теряли интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны! .

Это цитата другого царского военного министра Александра Редигера из его книги "История моей жизни". Ванновский был министром императора Александра III, а Редигера министром назначил император Николай II, чтобы он провел реформы и исправил ужасные проблемы царской армии, повлекшие поражение в русско-японской войне. Редигер написал в книге то, что думал — эти мемуары были изданы уже после его смерти, и он считал, что поражение от Японии — следствие правления Ванновского.

Путин является известным сторонником императора Александра III, параллели с правлением и внешней политикой которого Путин пытается показать со своим временем. Фактически, признание Ванновского — это историческая дремучесть не знающего историю Путина, и любимым философом которого является Ильин, сторонник Гитлера и немецкого нацизма

Путин является известным сторонником императора Александра III, параллели с правлением и внешней политикой которого Путин пытается показать со своим временем. Фактически признание Ванновского — это историческая дремучесть Путина, не знающего историю, и любимым философом которого является Ильин, сторонник Гитлера и немецкого нацизма. А лучшим министром является Ванновский, после правления которого российская армия была разгромлена в Маньчжурии гораздо слабее того времени Японией.

Плохое знание собственной истории со стороны России, которая пытается поучать соседей, используя какие-то ссылки на прошлые времена, значит, ничего они даже о себе не понимают и не знают, навязая другим странам невежество и тупость.

Источник

Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.