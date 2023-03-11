Путин планирует захватить Донбасс, а из Херсонщины и Запорожья сделать разменную карту, - Фейгин
Оппозиционер, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что Путин хочет захватить Донбасс, чтобы начать переговоры
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне считают, что Луганщина у них под полным оккупационным контролем, а вот с Донетчиной нужно завершить и выйти более резко на какие-то переговоры. Путин в любом случае хочет оставить за собой Донбасс, а разменной картой сделать части Запорожской и, возможно, Херсонской областей". Крым и Донбасс – это важные точки. Командованию ВСУ понятно для чего Бахмут держится, чтобы продолжать сковывать силы РФ, чтобы российские части несли потери. Семь недель – это максимальный срок, который нужно продержаться Бахмуту, когда начнется наступление Вооруженных Сил Украины", - отметил Фейгин.
Оппозиционер также добавил, что для российского командования важно взять Донбасс, чтобы получить переговорную позицию
"Свыше 50 тысяч военных РФ сейчас воюет под Бахмутом и будут продолжать находиться в зоне боев на востоке. Для российского Кремля важно взять весь Донбасс. То есть Донетчину и Луганщину, чтобы получить переговорную позицию. Но россияне не смогут удержать эти территории, если Украина будет получать в заявленном объеме оружие и произведет наступательную операцию. Стратегия России построена именно на достижении максимального возможного результата: оккупация всего Донбасса, и сделать его объектом переговоров", - подчеркнул Фейгин.
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