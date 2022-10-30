Путин планирует убрать Мишустина, чтобы он не стал преемником – Фейгин

Умару Сикоку Эмбало начал реализовывать так называемую африканскую челночную дипломатию: из Москвы он сразу помчался в Киев. Мощный геополитический игрок Гвинея Бисау выходит на дипломатические рубежи. Киссинджер плачет.

Путин опустился даже не на уровень стран третьего мира, а уже какого-то четвертого мира, повторяя какие-то трайболистские племена, вот по горизонтали уровень Путина – это Эмбалу. А по горизонтали уровень Зеленского – это Байден. Поэтому совсем нереально с одного этажа так перепрыгнуть на совсем другой. Да и мы все понимаем. Ты хочешь переговоров? Ты заинтересованная сторона? Тогда для этого нужно совершать какие-то действия. В частности, отвести войска к границам до 24 февраля и сказать, смотрите, вот мы уже это делаем, это хорошие предпосылки для переговоров. Отпустить военнопленных, ну ладно, обменять. То есть сделать шаги, которые заключаются не в том, что вот, Эмбалу, передай Зеленскому, что я готов. А такого плана. И тогда у тебя появляется большой шанс поговорить с Зеленским и Байденом, и со всеми остальными. Но когда ты этого не делаешь, а просто занимаешься разводами, к тому же американцы еще вчера ответили, что не видят никаких серьезных оснований, что Москва реально хочет переговоров. Это означает, переводя с дипломатического, что Москва продолжает разводить, показывает якобы готовность к переговорам, а на самом деле продолжает пытаться закрутить всю эту ситуацию и, чтобы остановить наступление ВСУ, предлагает бесконечные соглашения о перемирии, потом их не принимает, давайте продолжать переговоры, давайте использовать Стамбульский формат. Весь набор.

Но очень характерный момент, что Путин поднял ставки, точнее, градус ядерной истерии до уровня, не виденного со времен Карибского кризиса. И как вы правильно отметили, его уровень с уровня первого или второго или третьего ядерного государства упал до уровня верхней вольты с ракетами. Но истерика путинская проявляется в чем, в звонках Шойгу, который обзвонил всех, до кого мог дозвониться, потом ему в этом деле ассистировал начальник генштаба Герасимов, и все с той же самой шарманкой, что в чем-то виновата Украина, которая якобы неизвестно какую бомбу делает. Но! По факту никто не боится и не падает мир перед Путиным на колени.

Ну так, как раньше это происходило. Сразу начиналась суматоха: давайте его уговаривать, давайте с нним играть... Этого действительно нет, потому что изменилась стратегия. Эти заявления со стороны США о том, что Путин обо всем предупрежден, Блинкен недавно заявлял, дошло, вероятно, до Путина, какими будут последствия. Причем это не какие-то абстрактные пункты, а конкретные а, б, в и так далее. Конкретно, что с ними будет происходить. И точно Путина это не радует, Путина это пугает. Поэтому, вы знаете, даже в этих учениях и во всем остальном ощущается какая-то неуверенная демонстрация, необходимая только для создания картинки. В ней нет реальной основы, решимости, что вот мы вопреки всему будем. Все как-то очень осторожно. А вот знаете, это все потому, что у них где-то грязная бомба. Какая грязная бомба? Где грязная бомба? И никто в это не верит, все заранее знают, что это ложь и провокация, и ничего другого ждать от московской стороны не стоит. Вот поэтому все это не работает, ни переговоры, ни угрозы, ни добрая воля. Все дает отрицательный результат, вот они и суетятся. И чем больше этой суматохи, тем больше возникает чувство силы у тех, кто им противостоит, в силу коллективности, в силу возможностей. Вот посмотрите, американцы всегда действовали на разрядку, то есть напряженность решалась разрядкой. Я говорю и о широком смысле, и об узком. А что происходит сейчас?

Перевозятся преждевременно атомные бомбы нового типа, которые должны быть доставлены в Германию, проводятся учения 101-й дивизии на границе НАТО в Румынии, к тому же заявления становятся жестче. О том, что мы при определенных обстоятельствах, командование дивизии, несмотря на то, что в дальнейшем это было скорректировано Пентагоном и Белым Домом, в принципе и зайти готовы. Нет никаких рефлексий или страха, нужно будет – зайдем, о чем речь.

Идут передислокации, идет усиление по всему периметру границы с Россией силами НАТО. Это и есть ответ. Очень важно подчеркнуть, что это ответ на все попытки шантажа - то угроз, то эскалации. А нечем ответить Москве. Они же как должны ответить – захватить Киев.

Ну тут и так, и не так. У них есть, так сказать, последний довод, на который ответ дадут и на коллективном Западе, и конкретные силы сдерживания Евро-атлантического союза. Речь идет о том, что не зря Путин начал выводить из Херсона так сказать некоторые части, заводить другие. Они начинают демонтировать памятники разным российским оккупационным фельдмаршалам и так далее. То есть такое впечатление, что они именно на этом периметре затеяли какую-то ядерную гадость.

А это все в одном ключе. Если они, например, задумали взорвать Каховскую ГЭС, залить и левый, и правый берег водой, то это в том же русле находится, не говоря уже о применении тактического оружия, по крайней мере, известно, какие последствия вызовет. Даже Каховская дамба с обвинением в этой провокации ВСУ не дает желаемого результата. Я повторяю, для того чтобы успешно проводить все эти спецоперации и провокации, нужно иметь успех на фронтах. Надо продвигаться в сторону Киева или захватывать Николаев, тогда это производит впечатление, потому что есть понятная картина. Но происходит обратное, с начала сентября, с начала Харьковской операции произошел перелом. Казалось ранее, чтоо этим переломом стал отвод от Киева, Чернигова и Сум войск в результате успешных контропераций ВСУ, но там можно было еще о чем-то дискутировать. Сама Москва оправдывалась, что это жест доброй воли, хотя никто в это не верил, но о чем говорить еще можно было. А Харьковская операция – это что? С деоккупацией более 10 тысяч квадратных километров. Что это, если не военный успех со стороны Украины и военное поражение со стороны Москвы? И да, с более низкой динамикой, с более низкой интенсивностью, но это продолжается и в направлении Сватова и Кременной, это продолжается на правом берегу, от Высокополья. Вы посмотрите, как на правом берегу продвинулись войска ВСУ. Да, они замедлились, потому что тут тебе и мобилизованные, и изменения климата. Сейчас дожди идут, период дождей, конечно, все это влияет. Но это не заслуга или успех российского военного командования так называемой спецоперацией. Это не их военный успех от использования мобилизованных сил, которое они ведут с конца сентября. Нет, это все исключительно актеры, на которые Москва влияет опосредовано. Поэтому на таком фоне пытаться демонстрировать, проводить какие-то дипломатические или публичные операции с участием российского руководства, это неэффективно и не производит ни на кого никакого впечатления. Ты на фронте выиграй, ты на поле боя выиграй, тогда с тобой начнут говорить, потому что ты покажешь силу, а за всем этим – демонстрация слабости. К тому же, эта слабость растет. Я вам хочу сказать, вот мы все время в фокусе, сосредотачиваем Запад, Украину, Восточную Европу, а у Азии есть проблемы и они очевидны. И они нарастают, потому что на днях было заявление индийского руководства, на которое также делались ставки, Москва очень рассчитывала. Ну, разумеется, на протяжении этих месяцев прекращалось сотрудничество по энергоресурсам с Индией. В Индии вообще проамериканские власти в моде, и это все знают. Индийские националисты у власти находятся, но несмотря на это есть долгая история сотрудничества Москвы и Дели, более полувека, даже больше. Сейчас уже гораздо больший срок, после падения колониализма, после всей истории от Ганди до Неру. Поэтому уже и этот плацдарм потерян, потому что и военное сотрудничество ограничено.

Но тут друг путинский Си Цзиньпин сделал что? Ну, такой криптодержавный переворот, разваливший систему кланового сдерживания разных других групп после чего вышел на финишную прямую узурпацию власти, узурпация власти приведет к экономическому падению, а экономическое падение они будут пытаться затыкать чем? По совету Суркова, конечно, увеличением уровня внешней энтропии. Вот так, у меня чувство, оно будет работать.

Ну, я с вами согласен. В общем, можно констатировать, что наследие Дэн Сяо Пина пересмотрят. Это нужно четко говорить. Несмотря на то, что я люблю этот эпизод, и вы знаете, там член политбюро сидит Сунь Пин, знаете, сколько ему лет? 105 лет, он сидел и голосовал. На 20-м съезде КПК сидел. Дело даже не в возрасте, а в том, что понимаете как Си Цзиньпин возвращается отчасти ко временам Мао, он видит себя следующим Мао, он видит решение стоящих перед Китаем задач в стиле Мао. Безусловно, он избрал путь тоталитаризации, смягченной системы авторитарной, традиционной системы в Китае. Он решил сделать некий камбек, и на этом фоне все это маоистское наследие, оно производит впечатление. Несмотря на то, что на этом съезде в своей речи Си заявил, что мир биполярен. Подождите-подождите, как биполярен? А кто эти поля? Ну, это Вашингтон и Пекин. А где же Москва, заявлявшая о многополярности? По-моему, это прямой месседж, не Вашингтону направленный, а Москве. Дорогие друзья, вы вассально зависимая от нас территория, устроили всю эту дурь, которая привела, в частности, хоть и не напрямую, и к падению в экономике самого Китая, ведь известно о падении роста экономики из-за всеобщего кризиса. В отличие от Путина, там не дураки, зачем ставить китайский флаг.

Отдать Восточную Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, там уже и без того влияние Китая велико, но отдать безвозвратно, в том смысле, что там будут уже полукитайские администрации, там будет двойная система контроля – из Москвы и из Пекина, там будет эксплуатация ресурсов , там будет выстраиваться бизнес для того, чтобы Китай компенсировал падение экономики за счет вывода производств, возникновение недоверия между Западом, Европой и Пекином.

Поэтому с этой точки зрения ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине выгодны Китаю. Да, конечно, если бы Москва выиграла войну за 2-3 дня, тогда это другой разговор, можно было бы списать Америку и так далее. Но ведь этого не произошло. То есть Москва ведь не победила в этой войне, не захватила Киев, а зачем помогать ей выбраться, не потеряв лицо, из этой войны. Наоборот, пусть она потеряет лицо, пусть она приползет на коленях к Пекину, умоляя его спасти экономику, обвитую санкциями, деиндустриализированную, с разрушенным ВПК, с таким же разрушенным промышленным потенциалом, который и был низким, но сейчас доведен до самого низкого уровня, из страны третьего в четвертый мир. Уехали специалисты, уехали айтишники, инженеры, которых вы собирались просто использовать как мясо, бросать как фарш, из которого никогда не будет котлет.

Да, и этот фарш не удастся прокрутить назад. Хотя, с другой стороны, мы видим, как возбудились сейчас эти вот безумные товарищи в буденовках - Стрелков и иже с ним. Это означает, что Пригожин усилился, он взял Стрелкова на содержание и так далее. То есть, такое впечатление, что они начинают лепить из говна и палок эти вот деревянные полки Урфина Джюса.

Они их не слепят. Все, что у них получится, это преторианская гвардия самого Путина. То есть, несомненно, это с подачи ФСБ, потому что не будем забывать, что Стрелков – это полковник ФСБ. Он все равно кадр именно Лубянки, а не чей-то еще. И я много раз говорил, что не стоит его воспринимать как отдельную фигуру с критикой власти Шойгу, это заводный механический зайчик, у которого в заднице ключик, его провернули и вот он стучит по этому барабану, сейчас его отправили на другой участок. Это вполне объяснимый концепт. Им нужно, чтобы создалась на фронте какая-то сила, мягко говоря не очень подконтрольная Минобороны РФ, скажем так. А кто его знает, как себя армия поведет, ну, генералитет, не рядовая. Их ведь сейчас держат в черном теле. Посмотрите как отскакали на этом Лапине, генерал-полковнике, которого какими только словами не крыл Кадыров, и Кадырову за это дали следующее звание генерал-полковника, уравняли Лапина и Кадырова. Что бы там мы не говорили, этот Лапин все же училище оканчивал, ползал на животе годы, десятилетия как офицер, оканчивал военную академию, многое делал, прошел должности. И тут вдруг его уравняли с каким-то без среднего образования любимцем Путина. Извините, это же унижение, для армии в том числе, не говоря уже о всеобщей опале, сопровождающей генштаб, и Герасимова, и Шойгу. Потому что на них пытаются переложить вину за проигранную войну, это говорится прямым текстом.

А какую партию должны сыграть Стрелков и Пригожин в нынешней ситуации? То есть, они ведь на себя будут наматывать остальных всяких фриковатых сумасшедших преступников, черную сотню и так далее по списку.

Пригожин – это, по-моему, абсолютная деревяшка, он никаких идей придумать не может, его максимум эвристики – когда он набрал зэков, это успех успехов. Стрелков-Гиркин – не такой. Он может иметь разные идеи, он понимает, натаскался, бесспорно имеет какую-то идею. В отличие от Пригожина, который игрок, но без идей. У Стрелкова есть какие-то идеи, пусть они определенно имперские, они лубянские, он может строить какие-то планы. Относительно того, если ситуация обернется, у нас открывается шанс, определенный портал возможного захвата высших уровней. Но ведь им этого не позволят, противовесом им заскорузлый тяжеловесный аппарат власти. Если наступит такой момент, когда Путин будет устранен, по моему глубокому убеждению, никаких Пригожиных, Кадыровых и Гиркиных не останется, их уберут. И у них не будет этих сил, несмотря на все их армии Урфинов Джюсов, они не смогут противостоять реально армии, потому что ее возможности безграничны.

Но армию кто-то должен возглавлять, кто-то должен стать этим противовесом Пригожину, Гиркину и ко. Я не верю, что Медведев, конь в пальто, на танковом заводе сможет собрать вокруг себя людей, которые бы их могли, не знаю, поставить к стенке, например.

Да нет, Медведев – это вообще не фигура. Я просто к тому, что помните, разговоры были, что чуть ли не Золотова назначат министром обороны, хотя тоже не исключено, но просто это шило на мыло. Золотов не намного умнее, он вообще работал слесарем, он так никакого образования и не получил, после срочной армии, подробно Коржаков рассказывал, что он с ошибками писал, заявление о приеме на работу с десятью ошибками, а там две строчки. Нет, это не исправит ситуацию, но представить себе продвижение Кадырова, Пригожина, судимого за разбой, или Гиркина на высшие должности – это вызовет немедленную реакцию.

Потому что никто не пойдет, если министром обороны поставят Кадырова, но я в это не верю, никто воевать за Кадырова не пойдет. Никто этого не примет, прежде всего генералитет.

Солдата в окопе не спрашивают. Он должен умереть и все. А генералитет под их командованием работать не будет. И Путин это, кстати, прекрасно понимает. Поэтому ему нужно иметь эту так называемую преторианскую гвардию или назвать их там опричниками Басманова, для того чтобы иметь баланс, если что. Если вдруг армия возмутится, потому что противостояние армии и ФСБ очевидно, оно очевидно. То самого Путина не будут защищать ни одни, ни другие, а вот какая-то парамилитарная структура, которая не позволит убрать самого Путина в результате этих разборок. Поэтому ему конечно важно иметь разные полюсы сил. Что говорить, Путин в силу страха и в силу аппаратной опытности это осознает. В чем ему не откажешь, это в иезуитском стремлении сталкивать всех и выступать арбитром. Он понимает, что при определенных обстоятельствах это не позволит никому сгруппироваться на альтернативном полюсе, пусть это не человек, а какая-нибудь среда, например армейская. Чтобы она собралась вместе, нельзя этого позволить. Поэтому я думаю, что ничего из этого проекта не выйдет, никакие Гиркины, Пригожины и уж точно Кадыровы не смогут поменяться местами с Путиным или даже чуть ниже этажом. Аппарат власти в России в этом смысле очень монолитен, он не примет чужаков. А все трое – чужаки.

А Медведева в роли швондера зачем они вытаскивали на поверхность? Ну, понимаете, нарядить его как какого-нибудь оберштурнберфюрера в пальто, которое ему больше на три размера и отправить общаться с пролетариатом, ну это просто смешно, неубедительно. Но нет, то есть, значит, есть какая-то задумка.

Медведев – это забавная фигура, он существует только потому, что этого хочет Путин. Путин отдает ему нежность и благодарность за то, что тот провел с ним рокировку в 2012 году, четыре года берег пост президента с Путиным премьером. И фактически вся власть была, конечно, у Путина. Поэтому Медведеву разрешено даже кричать больше и ходить в кожаном пальто, женском с виду, по цехам. Ради Бога, иди. Другое дело, что реальную власть он никогда больше не получит. Аппарат имеет другое видение, разговоры идут о Мишустине, он и формально, по конституции, должен заменять Путина, если что. Потому что он временно исполняющим обязанности президента в конституции прописан. Конечно, конституция – это изжеванная бумага, никто на нее не оглядывается, но он не несет прямой ответственности за войну, только косвенную. Как премьер он, хозяйственный руководитель, мог бы, по их мнению, он с 90-х годов крутится, конечно, коррупционер, мошенник, выходец из ФСБ, его папа, но он для них более приемлем. Потому что он менее кровожаден, его планы – так же продолжать жить гедонистически наслаждаясь, через эксплуатацию подневольного населения России, но ни с кем не воевать. Я думаю, что с ним связывают именно такие ощущения. И разговоры о том, что его собираются убрать с поста премьера, скорее всего, небезосновательны. Потому что Путин заранее готовится к тому, чтобы устранить Мишустина как потенциального, возможно, даже нереального конкурента. Другое дело, что Путин никогда не назначит на пост премьера сильную фигуру. Никакой еще сильной фигуры в роли премьера, не считая его самого, никогда не было. Путин назначит только того, кто не может оказаться Дмитрием Патрушевым, 42-летним, который потенциально может сменить Путина. Это должна быть управляемая фигура. И даже если она наращивает потенциал, ее вовремя надо убирать. Такое всегда происходило.

Вот мы говорим о действительно серьезных существенных вещах, но княжна Тараканова, которая собрала чемодан и рванула, понимаете, по шоссе. Шла Ксюша по шоссе и держала чемодан, то есть, рванула Собчачка. Ну и хотелось бы узнать вашу версию происходящего. Если бы ее хотели посадить, я думаю, что ее задержали бы, но нет, дали ей зеленый коридор. С каким функционалом, что она сейчас должна возглавить российскую оппозицию в экзиле, стать эдаким Савинковым?

Я считаю, что у нее нет никакого шанса возглавить оппозицию или быть в ней представленной, стать ее частью. Это совершенно исключено. Во-первых, я думаю, что она и сама этого не хочет, потому что комментируя все, что произошло, она же говорит, что это недоразумение, все должны разобраться и там нет конфронтации, нет антивоенного призыва, там нет антипутинского нарратива, вообще он отсутствует, то есть все разговоры о том, что это недоразумение и оно решится. Границу она таки, скорее всего, действительно пересекла с израильским паспортом, как я подозреваю, потому что с российским паспортом, даже с визой, она этого сделать не может, это запрещено. Это запрещено, это должна быть гуманитарная виза, Литва же запретила въезд, только по особым разрешениям. Поэтому она могла пересечь с другим паспортом, израильским, вот информация об этом публикуется, сложно, потому что мы паспорта не видели. Но я думаю, что это, скорее всего, так. Что касается ее обвинений, во-первых, думаю, это действительно так, они действительно занимались блоком за деньги в своих ресурсах, и я думаю, она этим всегда, кстати, занималась, это не то, что начала вчера, поэтому это считалась привычная деятельность, за которую никогда за жабры не брали, этим замаются абсолютно все, потому что это способ прокормиться, такая себе кормушка. Так что, скорее всего, с высокой вероятностью, это все правда. Другое дело, что она уехала. Дали ей уехать не те силы, которые ее поддерживают, а те силы, которые наоборот, внутривидовая такая история, пытаются ее убрать с поля и как медийное лицо, и как представительницу семьи Собчак, мама же продолжает оставаться членом совета федерации, она же не какая-нибудь уборщица, то есть это приближенный человек.

Ксюша имеет определенный статус, она вроде крестница путинская.

Конечно, вы знаете, что ее телохранителем был Золотов. Личным телохранителем Ксении Собчак в период мэрства Анатолия Собчака был Золотов, он ходил с ней в школу, не знаю, колготки ей менял, когда она была маленькой девочкой. Вот скажите, при такой крыше можно погореть вообще? Нет, конечно. Поэтому, я думаю, что эта история решится, через какое-то время, не завтра, она вернется, возможно, к тому времени что-то изменится и ей скажут, что как бы твое пребывание здесь не очень, поживи где-нибудь за границей, это нормальная практика. В этой среде все грызутся, все выясняют отношения, поэтому нет в этом политического, нет в этом антипутинского, что одни за, другие против, эта история не об этом. Она просто о внутривидовом разделении властей, денег, связей. Она богема, она не угрожает никому и ничем, и не желает этого. Они с мужем Богомоловым очень близки к мэру Собянину, который их финансирует, тоже с разрешения Кремля, у нее особые отношения с Кириенко, он ее покрывает, это его близкий конфидент, сама Собчак. Поэтому да, она не может так открыв дверь, зайти к Путину, это невозможно, Путин закрытая фигура, с ним нельзя общаться, только опосредованно, через доверенных лиц, что она наверняка и делает через Ковальчука, я подозреваю. Но повторюсь, что там нет никакой политической составляющей в этой истории, совсем.