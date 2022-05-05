Путин планирует создать российскую альтернативу Википедии
Путин обсудил с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем создание российской альтернативы Википедии
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путина, в частности, не устроило качество информации на Википедии. Он считает, что она необъективна, поэтому следует создать свою альтернативу. Путин отмечает, что она должна быть красиво и талантливо представлена.
"Мы сами знаем качество этой информации (в Википедии, - ред.). Когда появляются талантливые люди, профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - отметил президент РФ.
Максим Древаль согласился с этим мнением и отметил, что в рамках общества "Знание" формируется такая база информации, которая во многом становится альтернативой Википедии, "только с достоверными данными и очень авторитетными людьми".
- Отметим, что Роскомнадзор дискредитирует Википедию и, угрожая штрафом, требует удалить статью о войне РФ против Украины.
- Также Роскомсвобода заявила, что с 24 февраля в России заблокировано около 3 тысяч сайтов, которые решались выражать альтернативную точку зрения на события, связанные с войной в Украине.
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