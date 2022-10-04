Путин планирует провести ядерные испытания на границах Украины, - The Times
Президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать готовность применения ядерного оружия с помощью ядерного испытания на границе с Украиной
Об этом сообщает The Times .
Издание отмечает, что Кремль сигнализирует о готовности к значительной эскалации войны в Украине. Это связано с тем, что Россия теряет свои позиции на поле боя.
Также о готовности применить ядерное оружие свидетельствует недавняя информация о том, что тяга секретной ядерной дивизии движется в сторону границ Украины.
По словам польского военного аналитика Конрада Музыки, поезд с военной техникой был замечен в центральной части России. Он связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку".
- 1 октября Институт изучения войны заявил , что поскольку Путин терпит неудачи на войне в Украине, он размышляет над тем, чтобы использовать ядерное оружие.
- Позже минобороны Молдовы заявило , что использование Россией ядерного оружия будет считаться военным преступлением.
- 3 октября министр обороны Великобритании Бен Волес подчеркнул , что возможность использования Путиным ядерного оружия существует, но она маловероятна.
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