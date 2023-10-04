Путин планирует минимально упоминать войну в Украине во время избирательной кампании, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Путин может объявить о своей кампании во время или вскоре после открытия международной выставки и форума "Россия" 4 ноября 2023 года.

"Основной идеологической линией кампании Путина будет Россия как "семья семей", на которую нападают ее враги, и что кампания Путина будет обсуждать войну в Украине "равно столько, сколько нужно", - говорится в сообщении.

Ранее аналитики заявляли, что российские чиновники, особенно связанные с партией Путина "Единая Россия", похоже, озабочены влиянием войны на электорат на местных и региональных выборах.

Как отмечают аналитики, Кремль составляет список "доверенных лиц" для агитации за Путина в преддверии президентских выборов в марте 2024 года. Они должны соответствовать нескольким критериям:

выражать публичную поддержку Путина и войны в Украине;

иметь высокий уровень признания и уважения в своих общинах;

наличие ораторских навыков и опыта прений;

участие в религиозной, военной, образовательной и других областях общественной жизни.

"Обеспокоенность внутри Кремля и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны и попыток увеличить поддержку Путина в обществе не является признаком того, что они в российской политике сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах", - заявили в ISW.