Путин планирует минимально упоминать войну в Украине во время избирательной кампании, - ISW
Президент РФ Владимир Путин планирует объявить свою президентскую кампанию в ноябре 2023 года, минимально упоминая о войне в Украине
Об этом пишет Институт изучения войны.
Путин может объявить о своей кампании во время или вскоре после открытия международной выставки и форума "Россия" 4 ноября 2023 года.
"Основной идеологической линией кампании Путина будет Россия как "семья семей", на которую нападают ее враги, и что кампания Путина будет обсуждать войну в Украине "равно столько, сколько нужно", - говорится в сообщении.
Ранее аналитики заявляли, что российские чиновники, особенно связанные с партией Путина "Единая Россия", похоже, озабочены влиянием войны на электорат на местных и региональных выборах.
Как отмечают аналитики, Кремль составляет список "доверенных лиц" для агитации за Путина в преддверии президентских выборов в марте 2024 года. Они должны соответствовать нескольким критериям:
- выражать публичную поддержку Путина и войны в Украине;
- иметь высокий уровень признания и уважения в своих общинах;
- наличие ораторских навыков и опыта прений;
- участие в религиозной, военной, образовательной и других областях общественной жизни.
"Обеспокоенность внутри Кремля и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны и попыток увеличить поддержку Путина в обществе не является признаком того, что они в российской политике сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах", - заявили в ISW.
- В январе сообщалось, что Кремль приступил к подготовке к выборам 2024 года при участии Путина.
- Позже стало известно, что в Кремле определились с кандидатами, конкурирующими с Путиным на президентских выборах. Основной критерий – возраст не моложе 50 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное