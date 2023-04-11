Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин дожимает Лукашенко. Есть информация, что Путин в ультимативной форме угрожал Лукашенко личной расправой со стороны России. Я надеюсь, что Лукашенко удастся выкрутиться из этой ситуации, потому что у него есть животная интуиция, но пока ему это не удается. Путину удалось запугать Лукашенко", – отметил Бульба.

По словам основателя "Белого легиона", Путин заставил Лукашенко разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.

"На самом деле Лукашенко не просил это оружие. Его не удовлетворяет тот факт, что Путин завез оружие и будет сам им управлять. До Лукашенко уже дошло, что Путина волнует украинское контрнаступление, и Путин готов использовать тактическое ядерное оружие, которое завозит в Беларусь. Путин считает: если прилетело из Беларуси, то ответ будет по территории Беларуси", - добавил Бульба.

25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси является попыткой запугать Запад, но Альянс не поддастся на ядерный шантаж.





