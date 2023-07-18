Об этом сообщает Sky News .

По словам Саакашвили, президент России рассказал ему о своих территориальных амбициях, когда они впервые встретились на переговорах в Кремле. Он уверен, что Путин планировал нападение на Украину с 2004 года.

"Все, что он делает сейчас, он более или менее прояснил мне во время нашей первой встречи", – написал Саакашвили из места заключения в Тбилиси.

Он признался, что после диалога с российским диктатором уехал в Германию и надеялся выразить обеспокоенность по поводу возможного вторжения тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Однако главу правительства ФРГ это не смутило, а после разговора он "немедленно донес о разговоре Путину".

Саакашвили, являющийся гражданином Украины, добавил, что продолжал пытаться предупреждать западных лидеров и после 2008 года, когда Россия развязала войну против Грузии.

"Когда я предупредил Запад о Путине, меня пренебрегли как озлобленного сумасшедшего", - написал Саакашвили, бывший президентом Грузии с 2004 по 2013 год.

Он также упомянул о своем деле и назвал его частью гибридной войны.

"Мое дело явно является частью большей гибридной войны", – написал Саакашвили.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу в 2005 году депутат парламента Валерий Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экспрезидента. Представитель пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда "насмешкой", а свой приговор - "смертельным". А в апреле экс-президент заявил, что он "близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи, и все увидели, как он выглядит ужасно. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состояние Саакашвили, заявил, что Россия убивает его руками Грузии.

Польские врачи, осмотревшие Саакашвили, пришли к выводу , что он должен находиться в госпитале.