Путин перевел РФ в режим военной экономики: это будет иметь для нее негативные последствия, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

"Его война против Украины может разворачиваться не по плану, но президент Владимир Путин все еще может утверждать, что российская экономика работает, как он говорит, "лучше, чем ожидалось ранее". Такое недооценивание является необычным для кремлевского лидера: из-за жесткого рынка труда и инфляцию, не имеющую признаков спада, российская экономика фактически перегревается", - отмечают в агентстве.

Да, власти РФ переводят страну на экономику в режим полного финансирования войны, и могут казаться, что это стимулирует экономику. По данным МВФ, ВВП России в 2023 г. увеличится на 2,2%, а безработица на исторически низком уровне 3%.

Отмечается, что хорошим показателям российской экономики также способствует ее постепенная адаптация к западным санкциям. Одна это ограничена краткосрочной перспективой.

Колумнист Reuters Пьер Бриансон предполагает, что "российская военная экономика перегревается на пороховой бочке", а в среднесрочной перспективе России грозит серия "бомб замедленного действия":

"отток мозгов" из-за массовой эмиграции квалифицированных кадров;

слабый неконвертируемый рубль;

увеличение малоэффективного и коррумпированного государственного сектора экономики

"Перспективы России, когда военные расходы начнут сокращаться, мрачны. Частичный обход санкций не компенсирует потерю технологий из Европы или США. Сокращение инвестиций в школы и образование из-за того, что приоритет в государстве предоставили вооруженным силам, приведет к сокращению производительности в среднесрочной и долгосрочной перспективе .А сокращение инвестиций в систему здравоохранения усугубит ужасную демографическую ситуацию", – отмечает автор статьи.

Сообщается, что Россия демонстрирует все проблемы развивающейся экономики с темпами роста зрелой индустриальной. И она вынуждена полагаться на валюту, которая не является полностью конвертируемой, руководимой другим правительством в соответствии с собственными интересами. Со временем они могут оказаться мощнейшей экономической и стратегической бомбой замедленного действия.

Reuters подчеркивает, что экономика РФ уже испытывает напряжение, и МВФ ожидает сокращение роста ВВП в следующем году вдвое – до 1,1%.