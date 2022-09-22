Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"В течение последней недели произошло то, что по сути в Российской Федерации Путин перестал быть альфа-самцем и теперь он не принимает единолично все решения. К тому же в России сейчас возникла новая оппозиция, это ультранационалисты, являющиеся единственной оппозицией в РФ и позволяющие себе многие вещи: эти ультранационалисты во главе с Патрушевым, если мы говорим о кремле, сейчас начали создавать коллективный орган управления Российской Федерацией. К сожалению, теперь ситуация будет зависеть не только персонально от Путина, но и от позиции этого коллективного псевдоразума, который сейчас управляет Россией и толкнул ее к мобилизации, также ускоряет процессы так называемого референдума по аннексии территории", - прокомментировал советник министра внутренних дел Украины.



Вадим Денисенко заметил, что сегодня уже не может говорить как раньше, что ядерный шантаж ничем не завершится.