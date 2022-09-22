Путин перестал быть альфа-самцем и принимать решения единолично, - советник главы МВД Денисенко
Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины отметил, что в кремле начали создавать коллективный орган управления Российской Федерацией и теперь ситуация будет зависеть не только персонально от Путина, но и от позиции этого коллективного псевдоразума, который сейчас управляет Россией
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"В течение последней недели произошло то, что по сути в Российской Федерации Путин перестал быть альфа-самцем и теперь он не принимает единолично все решения. К тому же в России сейчас возникла новая оппозиция, это ультранационалисты, являющиеся единственной оппозицией в РФ и позволяющие себе многие вещи: эти ультранационалисты во главе с Патрушевым, если мы говорим о кремле, сейчас начали создавать коллективный орган управления Российской Федерацией. К сожалению, теперь ситуация будет зависеть не только персонально от Путина, но и от позиции этого коллективного псевдоразума, который сейчас управляет Россией и толкнул ее к мобилизации, также ускоряет процессы так называемого референдума по аннексии территории", - прокомментировал советник министра внутренних дел Украины.
Вадим Денисенко заметил, что сегодня уже не может говорить как раньше, что ядерный шантаж ничем не завершится.
- Ранее Виктор Шлинчак, руководитель правления Института мировой политики, отметил, что в кремле сейчас две башни борются за власть, в течение недели поймем, какая из них взяла верх.
- 21 сентября британская разведка объяснила, почему в кремле решили немедленно проводить псевдореферендумы.
- Также журналист Виталий Портников высказал мнение , что мобилизация в России – признак слабости Путина.
- 22 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объявление частичной мобилизации в РФ показывает проблемы РФ в войне и Владимир Путин действует с позиции слабости.
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