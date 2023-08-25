Путин переписывает учебники по истории, а 42 украинских беспилотника совершают бурю в Крыму. Акценты мировых СМИ 25 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 25 августа.

Новые учебники по истории от Путина, в которых он "демилитаризует" Украину

Это было неизбежно, что новые российские официальные учебники по истории будут только способствовать мрачной милитаризации памяти Кремля и усилит его контроль над историческим нарративом, подаваемым школьникам в России, пишет Politico.

И, конечно же, четыре новых учебника, которые российские старшеклассники откроют в начале учебного года следующего месяца, охватывая период с 1945 года до наших дней, они также сосредоточены на оправдании вторжения в Украину, помещая его в контекст "демилитаризации" и "денацификации" , а Россию выставляя жертвой так называемой западной агрессии", – констатирует издание.

По мнению Politico, иначе быть и не могло, поскольку именно Путин и приказал переписать эти книги, и приказал следить за ее подготовкой своему помощнику Владимиру Медынскому – главе межведомственной комиссии по историческому образованию России. Мединский, потом похвастался, что учебники были написаны в рекордно короткие сроки – всего за пять месяцев, как он утверждал.

Однако это не совсем правда, отмечает медиа и напоминает, что Путин просил о новой программе по истории более десяти лет назад. Однако она задерживалась на фоне споров и бюрократической инерции.

"Но Мединский - из тех аппаратчиков, которые знают, как высоко прыгнуть, когда шеф теряет терпение", - подчеркивает СМИ, вспоминая курьезные истории с образованием помощника Путина, в частности, с его докторским, которое называли "пропагандистским памфлетом" и обвиняли Мединского в плагиате.

Как главный путинский полицейский в сфере культуры, он был на передовой преследования историков и летописцев ГУЛАГа. В течение трех лет Мединского делал все возможное, чтобы сорвать кропотливую работу по идентификации тех, кто был убит во время беспощадных и кровавых сталинских чисток – акт памяти и честь, которая не одобрялась Кремлем", – добавляют в Politico.

Среди исследователей был и находящийся в тюрьме Юрий Дмитриев с 2016 года. На тот момент он завершал работу, в которой были перечислены имена 64 тысяч человек, депортированных и погибших в лесах Карелии. В середине 1990-х годов Дмитриев также руководил раскопками, которые обнаружили место массового захоронения в лесу Сандармоха, где в середине-конце 1930-х годов были казнены и похоронены более 6 тысяч человек.

"Считается, что там похоронены около 300 украинских писателей, драматургов и ученых, и все полевые исследования и допросы тайной полиции указывают на то, что это место является братской могилой жертв чисток", - акцентирует автор материала.

Российский историк Анатолий Разумов, работающий над идентификацией погибших от рук сталинских палачей, сказал мне в 2019 году Politico, что историю нельзя переписывать, потому что это политически выгодно. "Зверства исходят от оправданий", - отметил он, сетуя на то, что путинские власти считают память о сталинских чистках непатриотическими.

Однако сейчас написание истории находится в руках аппаратчиков типа Мединского. И в этих новых учебниках, пишет Politico, школьников будут "учить", что российские солдаты спасли мир, аннексировав украинский Крымский полуостров в 2014 году, что Запад всегда был неумолимым врагом, а нынешние экономические санкции будут осуждены как хуже, чем вторжение Наполеона Бона. Россию в 1812 году.

"Мне стало интересно, что он имел в виду. Были ли другие руки? Конечно, были. Книги повторяют тенденциозные аргументы Путина в его длинном извилистом эссе "Об историческом единстве россиян и украинцев", где он утверждает, что Украина не существует как нация или государство. Но это не то, чему учатся его солдаты на фронте", – заключает обозреватель Джейми Деттмер.

Фото: reuters

42 украинских беспилотника в Крыму

Украинские военные провели самую сложную и масштабную на сегодняшний день операцию против российских военных объектов в оккупированном Крыму, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц в Киеве. Спецназовцы высадились на западном берегу Крыма в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк в рамках совместной операции с Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины.

"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боевое столкновение с подразделениями оккупанта. В результате враг понес потери среди личного состава и уничтожена вражеская техника", - цитирует издание информацию от разведки.

Во время пребывания там украинское подразделение также подняло государственный флаг. В издании считают, что эту операцию можно назвать одним из самых смелых шагов Киева с момента начала его осторожного контрнаступления на российские войска, которое пока достигло лишь ограниченного прогресса.

Как напоминает CNN, Киев активизировал удары беспилотников по Крыму, пытаясь подорвать российскую логистику и усилия по пополнению запасов, однако такое смещение акцентов было встречено скептически в некоторых частях Запада.

Неофициальные российские социальные сети сообщают о стрельбе у кемпинга на мысе Тарханкут - самой западной точке Крыма. Телеграмм-канал, связанный с воинской частью так называемой ДНР, также сообщил о столкновениях, отмечает издание.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало несколько видео, на которых якобы зафиксированы украинские надувные лодки у крымского побережья в темноте", – пишет CNN и добавляет: – Также появилось видео, на котором украинские надувные лодки выпускают зенитную ракету по российскому. Министерство обороны России обнародовало видео из кабины самолета, на котором видно, как истребитель ведет огонь из пушки по лодкам".

Об операции упоминается также ряд других известных международных изданий. В частности the Guardian отмечает , что количество запущенных беспилотников было одной из самых больших за всю историю подобных атак.