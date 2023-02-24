Именно под эту установку он достаточно долго разводится о войне как социальном лифте (первоочередные назначения на должности именно тех, кто отвоевал), о социальном обеспечении (вдов, матерей, подстреленных чмобиков-инвалидов, детей), о полугодовых отпусках и льготах (образование, аренда жилья, медицина – прежде всего вспомнил протезы, то есть полуутилизованных очень много)... А также именно на длительную войну ориентированы эмоциональные лозунги еще одного большого блока выступления: об "долге перед родиной", о "единстве судеб личности и родины" (хотя это по факту косвенное запугивание: "нагнут Россию – нагнут и тебя, потому что судьба одна"), о почетном выборе добровольцев, о подготовке детей к судьбе чмобиков. Итак, россиян начали приучать к мысли "война – это надолго, никакой скорой победы не ждите, завоевания не рассчитывайте".

Именно на длительную войну ориентированы эмоциональные лозунги еще одного большого блока выступления: об "должности перед родиной", о "единстве судеб личности и родины" (хотя это по факту косвенное запугивание: "нагнуть Россию - нагнуть и тебя, ибо судьба одна" )

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Сюда же относится длительная болтовня "у нас все хорошо, очень хорошо, просто прекрасно, мы на глазах богатеем и развиваемся, особенно в строительстве и с/х!". Ложь, притом ложь очевидна каждому, но ориентирована она на создание впечатления, что ресурсов для продолжительной войны хватит без проблем.

Сюда же можно отнести и окончательное размывание целей и задач войны. О конкретных задачах ("демилитаризация" и т.п.) уже не упоминается вообще. Во-первых, чрезмерно фокусируется Донбасс (то есть, Путин рассчитывает, что договоренность, когда она будет, оставит за ним территории, оккупированные на 24.02.22 – и можно будет сказать, что вот, это и было задачей войны, и задача выполнена успешно). Во-вторых, озвучены длинные и запутанные фразы на тему "ваша работа – уже победа в войне", "достижение – тоже победа" и т.д. Похоже, действительно готовится почва для провозглашения любого исхода войны "победой России". Собственно, как я прогнозирую с весны.

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Можно выделить еще "тему 2,5" – но она пока очень расплывчата. Я о реплике Путина относительно выборов-2024, которые "состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур".

Или Путин так намекнул, что из Кремля его разве вынесут вперед ногами. Или Путин так намекнул на возможный сценарий "я устал, я ухожу-2"

Здесь пока остается слишком широкое поле для маневра: две равнозначные версии.

Или Путин так намекнул, что из Кремля его разве вынесут вперед ногами. Или Путин так намекнул на возможный сценарий "я устал, я ухожу-2". То есть, "демократически и в соответствии с законом" власть (хоть номинальная, как в предыдущем прецеденте с Медведевым – но, конечно, наследником тот уж точно не будет: и спился, и слишком много наговорил неприемлемого) будет передано преемнику. К кандидатуре которого будет только одно требование: приемлемого для Запада достаточно, чтобы вести с ним диалог и снять хотя бы часть санкций.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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