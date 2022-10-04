Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на срочную службу, предусматривающий мобилизацию 120 тыс. человек. Призывникам законодательно запрещено отправлять за пределы России. Их должны призывать отдельно от мобилизованных согласно указу Путина от 21 сентября.

Этой осенью призыв начнется 1 ноября - месяц позже обычного.

"Позднее начало срочного призыва свидетельствует о низкой способности России обучать и экипировать большое количество нового персонала. Проблемы размещения, подготовки, оснащения и дислокации мобилизованного и военнообязанного личного состава значительны. Недостатки в российской административной и материально-технической системах будут продолжать взрывать эти" , - пришли к выводу в британской разведке.

3 октября британская разведка констатировала, что Владимир Путин признал проблемы , возникшие в первую неделю объявленной им в РФ мобилизации.

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