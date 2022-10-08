Об этом сообщает CNN .

С соответствующим заявлением выступил спикер Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин после состоявшегося 7 октября разговора президента Турции с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Это отчасти касается Украины, несомненно. Но самая большая проблема - это действительно новое соглашение между Россией и западным миром", - сказал Калин.

По его словам, Москва считает, что соглашения, заключенные в конце холодной войны при лидере СССР Михаиле Горбачеве и президенте РФ Борисе Ельцине, больше не отвечают интересам современной России.

"Есть новая Россия, новый мир, новая реальность, и они хотят иметь новое соглашение. Весь мировой либеральный порядок стоит перед большим испытанием", - отметил Калин.

Он также выразил убеждение, что, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с нынешним президентом РФ, диалог между Украиной и Россией возобновится.

"Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и сколько вреда будет нанесен к тому времени" - подчеркнул Калин.

7 октября Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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