Путин передал через Эрдогана свои требования к Западу
Российский диктатор Владимир Путин требует от Запада большого соглашения, которое бы зафиксировало "новые реалии" в мире
Об этом сообщает CNN .
С соответствующим заявлением выступил спикер Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин после состоявшегося 7 октября разговора президента Турции с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Это отчасти касается Украины, несомненно. Но самая большая проблема - это действительно новое соглашение между Россией и западным миром", - сказал Калин.
По его словам, Москва считает, что соглашения, заключенные в конце холодной войны при лидере СССР Михаиле Горбачеве и президенте РФ Борисе Ельцине, больше не отвечают интересам современной России.
"Есть новая Россия, новый мир, новая реальность, и они хотят иметь новое соглашение. Весь мировой либеральный порядок стоит перед большим испытанием", - отметил Калин.
Он также выразил убеждение, что, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с нынешним президентом РФ, диалог между Украиной и Россией возобновится.
"Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и сколько вреда будет нанесен к тому времени" - подчеркнул Калин.
- 7 октября Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
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