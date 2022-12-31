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Путин перед ракетным ударом по Украине посетил штаб войск России

31 декабря, 2022 суббота
16:30
война с Россией Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин 31 декабря посетил штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону перед ракетным ударом по Украине

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону, чтобы встретиться с командующими и вручить флаги армейским корпусам, "в том числе Донецкому и Луганскому". Кроме того, там он якобы записал новогоднее обращение к россиянам.

По данным росСМИ, Путина сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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