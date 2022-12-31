Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону, чтобы встретиться с командующими и вручить флаги армейским корпусам, "в том числе Донецкому и Луганскому". Кроме того, там он якобы записал новогоднее обращение к россиянам.

По данным росСМИ, Путина сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

17 декабря в Кремле сообщили, что Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими воюющих против Украины войск.

18 декабря в Институте изучения войны предположили, что в Кремле публично показали встречу Владимира Путина с высшим военным руководством , чтобы спасти имидж российского диктатора и минобороны.

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