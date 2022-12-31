Путин перед ракетным ударом по Украине посетил штаб войск России
Российский диктатор Владимир Путин 31 декабря посетил штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону перед ракетным ударом по Украине
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону, чтобы встретиться с командующими и вручить флаги армейским корпусам, "в том числе Донецкому и Луганскому". Кроме того, там он якобы записал новогоднее обращение к россиянам.
По данным росСМИ, Путина сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
- 17 декабря в Кремле сообщили, что Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими воюющих против Украины войск.
- 18 декабря в Институте изучения войны предположили, что в Кремле публично показали встречу Владимира Путина с высшим военным руководством , чтобы спасти имидж российского диктатора и минобороны.
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